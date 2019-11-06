Президентская академия ждёт в гости!

Геннадий Зюганов - о лозунгах КП РФ к 7 ноября: Годовщину Революции отметим митингом-концертом. Но сметы на водку у нас нет и не будет

Об этом генсек рассказал нашему обозревателю Александру Гамову в канун 102-летия Октября [аудио]