2019-11-06T15:18:36+03:00
Общество

Президентская академия ждёт в гости!

Приглашаем на День открытых дверей
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Липецкий филиал Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) приглашает будущих абитуриентов на День открытых дверей!

Как известно, лучше один раз всё увидеть своими глазами, чем верить на слово! Лучший способ выбрать будущий вуз — это побывать в нем. Убедитесь сами, что мы – именно то, что надо! Предупреждаем! Как правило, кто приходит к нам в гости, захочет остаться с нами на 4, 5, а то и 6 лет! Как такое возможно? Приходите 9 ноября в 12 часов по адресу ул. Интернациональная 3 и узнаете всё сами!

Для самых любопытных наш сайт: www.lip.ranepa.ru

Реклама Фото предоставлено РАНХиГС

ИСТОЧНИК KP.RU

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