В Институте образования Липецкой области проведен Всероссийский семинар-совещание

Нынешняя конференция, проводимая ежегодно, была в формате Всероссийского семинар-совещания. Его главная цель – обсуждение и анализ непрерывного развития профмастерства работников образования, а также ресурсов, инструментов и опыта реализации образовательных программ. В течение двух дней педагоги, ученые ведущих вузов РФ, методисты (на связи было 48 регионов) обсуждали вопросы повышения качества преподавания естественнонаучных, математических дисциплин в школах.

- Именно этот цикл дисциплин формирует научные знания, база знаний в этой сфере является основополагающей для развития научно-технического прогресса каждого региона и страны в целом, - подчеркнула ректор Института развития образования, к.п.н., доцент, заслуженный учитель РФ Любовь Черных. – Нынешний форум проводится в рамках федеральной стажировочной площадки и реализации государственной программы развития образования.

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Сегодня качество российской школы, как отметил в своем выступлении гл. редактор журнала «Биология в школе», профессор Сергей Суматохин, является достаточно высоким, «по уровню образованности населения Россия опережает страны с сопоставимым уровнем денежных доходов». Но «поле деятельности» в вопросах повышения качества образования обширно, и надо соответствовать реалиям времени. В рамках конференции ее участники как раз и обсуждали инновационные принципы естественнонаучного и математического образования, средства и технологии в школьном образовании в условиях требований ФГОС.

На конференции рассматривались и подходы к анализу и интерпретации результатов независимых оценочных процедур в Липецкой области. Как отметил директор областного Центра мониторинга и оценки качества образования Сергей Жданов, «для региона очень важна объективность проведения оценочных процедур. А, используя метод математического анализа, несложно установить, где была помощь ученику со стороны, а где он показал результаты, используя только свой потенциал». Липецкая область вошла в состав первых 14-ти регионов, где для оценки компетенций липецких школьников используется методика PISA (международная программа по оценке образовательных достижений учащихся). И в этом проекте (он продлится до 15 ноября) участвует фактически каждая 3-я школа области.

Участники конференции ознакомились с опытом достижения метапредметных результатов на уроке и внеурочной деятельности. Они узнали также и о новых моделях развития математической подготовки школьников в рамках нацпроекта «Образование».

Как сообщила директор Центра поддержки одаренных детей «Стратегия» Инесса Шуйкова, достижения липецких школьников на общероссийском уровне растут год от года: «Липецкая область в настоящее время на 12 месте в рейтинге регионов по эффективному участию школьников в заключительном этапе Всероссийской олимпиады».

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После пленарного заседания в 1-й день конференции, работа была продолжена в секционном формате. В течение второго дня заседание проходило в режиме видеоконференции. Своим опытом делились учителя, преподаватели и ученые из Липецка, Тулы, Владимира, Новосибирска, Тюмени, других регионов.

Участники Всероссийского семинар-совещания отметили значительный положительный опыт Липецкого региона по внедрению инноваций в образовательный процесс педагогами-новаторами. По результатам работы конференции сформированы, в том числе, предложения по усовершенствованию и внедрению персонифицированной модели непрерывного развития профмастерства педагогов.

Владимир КУЛИК. Фото автора.

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