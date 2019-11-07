Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел рабочую встречу с лидерами профсоюзных организаций Обществ

На мероприятии обсуждались актуальные вопросы развития социального партнерства и регулирования трудовых отношений, первоочередные планы кадровой и социальной политики компаний на ближайшую перспективу.

Во вступительном слове Игорь Маковский рассказал об основных производственных достижениях «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» за минувший год. В частности, глава компаний остановился на успешном старте первого этапа Концепции цифровой трансформации, в рамках которой уже запушен ряд крупных и значимых пилотных проектов. Кроме того, генеральный директор отметил проделанную коллективами Обществ на прошедшей неделе слаженную и успешную работу по восстановлению электроснабжения потребителей и ликвидации аварийных очагов в ряде регионов.

Значительное место в своем выступлении Игорь Маковский уделил мерам, которые принимаются для обеспечения достойного уровня социальной защищенности работников. Он особо подчеркнул, что руководство компаний прикладывает все усилия и ориентируется не только на сохранение, но и улучшение существующих условий труда работников, повышение реального содержания заработной платы, создание условий для повышения доходов работников через дополнительные стимулирующие положения. Для персонала «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 2020 году будет продолжена реализация прав работников на добровольное медицинское страхование и негосударственное пенсионное обеспечение. Активно проводится работа по привлечению и стимулированию молодых специалистов ключевых специальностей.

Рассказал глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» профсоюзным лидерам и о выстраиваемой им уже второй год максимально открытой системе руководства, когда работникам компаний обеспечен прямой доступ к руководителям любого уровня.

«Я стараюсь выстраивать свой рабочий график таким образом, чтобы не просто как можно чаще бывать в регионах, но и в ходе этих поездок охватывать максимальное число производственных подразделений, чтобы лично, глаза в глаза обсуждать с нашими работниками самые сложные, насущные вопросы. Неоценимую помощь в обеспечении эффективной обратной связи нам оказывают и профсоюзы, являющиеся представителями интересов трудовых коллективов. Мы стремимся взаимодействовать с вами в непрерывном режиме, как в рамках таких общих встреч, так и в рабочем порядке, в ходе поездок на места», - подчеркнул Игорь Маковский.

Далее встреча проходила в формате диалога. Глава «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» отвечал на вопросы представителей профсоюзов. В частности, были затронуты темы оценки качества и мотивации работы персонала, борьбы с коррупционными проявлениями, совершенствования системы оперативно-технического управления, а также новые возможности системы ДМС, Кроме того, был внесен ряд предложений, касающихся расширения социального партнерства компаний с первичными профсоюзными организациями.

По ряду вопросов и предложений Игорь Маковский принял решения в оперативном порядке, уже в ходе встречи дав соответствующие поручения своим заместителям и руководителям профильных подразделений.

Представители профсоюзных организаций со своей стороны отметили эффективность и актуальность проведения мероприятий такого формата с точки зрения построения устойчивых, стабильных и доверительных отношений между сторонами социального партнерства.

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Фото Липецкэнерго

*С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля используют новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку

Для справки:

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Компания «Россети-Центр» (Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра»)- крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций которой (50,2%) владеет ПАО «Россети», осуществляющее управление МРСК/РСК корпоративными методами (через Советы директоров). Контролирующим акционером является государство, владеющее 88,04 % в УК ПАО «Российские сети». Трудовой коллектив «Россети-Центр» насчитывает более 30 тысяч человек. В целом доля Росети-Центр» на рынке передачи электрической энергии регионов в зонах ответственности составляет около 86%; доля компании на рынке услуг по технологическому присоединению на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория площадью 457,7 тысяч квадратных километров) - порядка 88,6%.

Основным акционером «Россети-Центр» (ПАО «МРСК Центра»), кроме ПАО «Россети», является компания Genhold Limited. В свободном обращении находится порядка 34 % акций ПАО «МРСК Центра». Количество акционеров — более 18 тыс. Код акций на бирже: Московская Биржа — MRKC. Тиккеры: Bloomberg — MRKC RМ, Reuters — MRKC.MM. Производственный потенциал ПАО «МРСК Центра» составляет 2,4 тыс. подстанций напряжением 35-110 кВ общей мощностью 34,4 тыс. МВА и 100,7 тыс. подстанций напряжением 6—10 кВ общей мощностью около 20 тыс. МВА. Общая протяженность линий электропередачи 0,4- 110 кВ – 397,3 тысяч километров. Основными стратегическими приоритетами ПАО «МРСК Центра» являются: обеспечение надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей; повышение уровня качества и надежности оказываемых услуг; повышение эффективности инвестиций; энергосбережение и снижение потерь; повышение эффективности операционных затрат; улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами. Одним из основных видов деятельности компании является технологическое присоединение новых потребителей. Получить услуги по технологическому присоединению можно на официальном сайте «Портал электросетевых услуг ПАО «Россети»», где работает электронный сервис, который позволяет потребителям получить услуги по технологическому присоединению через интернет. На сайте доступен расчет стоимости услуг, потребители могут посмотреть состояние поданных заявок, подать показания приборов учета, узнать график плановых ограничений электроэнергии и информацию об аварийных отключениях, подать запрос на получение информации о состоянии электроустановок. Портал разработан в соответствии с Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. N 186.