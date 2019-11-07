Завершился очередной этап реконструкции здания Корпоративного университета НЛМК

Впервые после начала работ по реконструкции бывшего Дома культуры металлургов в Липецке жители города увидели фасад обновленного здания, где уже скоро откроется Корпоративный университет НЛМК.

Выполнение работ на объекте оценили во время рабочей поездки президент Группы НЛМК Григорий Федоришин и глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Одновременно со строительством продолжается благоустройство прилегающего к зданию пространства. На площади Франценюка и улице Аносова уложено более 1,4 тыс. кв. метров нового покрытия, включая гранитные плиты и брусчатку. Полностью благоустройство прилегающей к зданию территории завершится в мае будущего года, когда будет высажено 117 деревьев и уложено еще более 10 тыс. кв. метров покрытия.

К середине ноября планируется завершить фасадные работы на площади более 2,2 тыс. кв. метров и смонтировать внешние и внутренние сети коммуникаций. После этого начнется монтаж сетевых кабельных линий и отделка внутренних помещений общей площадью более 9 тыс. кв. метров. Установка мультимедийного оборудования будет завершена в марте следующего года.

1960-е годы

2017г., до реконструкции

1 ноября 2019 года

Корпоративный университет станет центром подготовки и повышения квалификации для сотрудников компаний Группы НЛМК. Общая стоимость проекта - около 2,5 млрд рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой НЛМК.