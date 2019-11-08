Первый доменный цех НЛМК отметил свое 85-летие

Лучших работников первого доменного цеха НЛМК отметили корпоративными наградами в честь 85-летия подразделения, которое объединяет производственные участки доменных печей №3, №4 и №5. Около 600 сотрудников цеха выпускают почти половину всего новолипецкого чугуна – более 6,3 млн тонн.

7 ноября 1934 года первая новолипецкая домна и 115-я в Советском Союзе выдала первую плавку – 64 тонны чугуна. Эта дата стала началом истории первого доменного цеха и всего предприятия. Уже в ноябре 1935 года новолипчане торжественно отметили первую плавку на второй домне. Обе печи стали средоточием новейших технологий своего времени. Это позволяло получать большее количество чугуна, чем было предусмотрено проектами.

Во время Великой Отечественной войны обе печи эвакуировали на Урал. В начале 50-х домны в Липецке возводили практически заново. Первая доменная печь проработала до 1990 года, вторую остановили в 2012 году. Сейчас в состав цеха входит три агрегата.

Ежегодно доменщики НЛМК выходят на новые исторические максимумы по производству чугуна. Благодаря постоянному совершенствованию технологической цепочки снижается расход топлива.

За 85 лет работы в первом доменном цехе внедрили различные технологические усовершенствования, позволившие существенно повысить его эффективность. Четвертая и пятая домны первыми на комбинате перешли на технологию вдувания пылеугольного топлива, что позволило снизить потребление газа и расход кокса, сократить нагрузку на окружающую среду и повысить эффективность плавки. В цехе запущена модульная аспирационная установка литейного двора четвертой доменной печи, которая позволила снизить валовые выбросы пыли почти в 22 раза. Уровень газоочистки вырос до 99,7%, что является лучшим показателем среди металлургических предприятий в России.

В честь юбилея сотрудников и ветеранов доменного производства поздравили руководители комбината и профсоюзного комитета, для них организовали концертную программу с участием липецких исполнителей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.