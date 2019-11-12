2019-11-12T11:25:19+03:00
Экономика

Липецкэнерго: выполнение работ вблизи высоковольтных линий может быть опасным

Энергетики филиала «Россети Центр Липецкэнерго» напоминают водителям спецтехники о правилах выполнения работ в охранных зонах ЛЭП
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Несанкционированные работы в охранных зонах нередко становятся причиной нарушения энергоснабжения и повреждения энергообъектов. С начала 2019 года на территории ответственности Липецкэнерго зафиксировано 54 случая обрыва проводов и отключения электричества по невнимательности водителей специализированной техники. Сотрудниками филиала выявлено четыре случая обрыва проводов при спиливании деревьев, 48 случаев сбитых опор и два факта обрыва проводов на ВЛ автотранспортом.

Манипуляции большегрузного транспорта вблизи ЛЭП представляют серьёзную угрозу не только надёжному электроснабжению потребителей, но и жизни и здоровью граждан, поэтому их проведение должно быть обязательно согласовано с электросетевой компанией. Лица, нарушившие данное требование, привлекаются к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Случайное касание провода оборудованием или кузовом спецтехники и замыкание в таком случае воздушной линии на землю смертельно опасно. Выйдя из машины, водитель получит серьезный ожог или погибнет на месте от воздействия электричества, поэтому в случае возникновения аналогичной ситуации нельзя покидать транспортное средство! Необходимо продолжить движение и удалиться от опасной зоны на значительное расстояние (в случае обрыва провода - не менее, чем на 8 м).

Оказавшись на безопасном расстоянии от места обрыва, следует оградить его любыми доступными средствами, разместить предупреждающий знак и немедленно сообщить об обрыве по телефону единой дежурно-диспетчерской службы.

Важно оставаться неподалеку и организовать охрану места обрыва до приезда бригады энергетиков, особенно в темное время суток. Это необходимо для спасения жизни и здоровья людей, которые могут оказаться поблизости.

Берегите себя и своих близких!

Получить необходимые консультации и сообщить об обнаружении фактов нарушения охранных зон можно по телефону горячей линии энергетиков 8-800-50-50-115. Звонок бесплатный, линия работает круглосуточно.

Реклама

Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Депутаты Комитета по энергетике Госдумы РФ ознакомились с работой цифрового диспетчерского пункта «Россети Центр» -управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» в Ижевске
В Центральном и Приволжском федеральных округах уже до конца текущего года будут запущены девять цифровых центров управления сетями
Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел рабочую встречу с лидерами профсоюзных организаций Обществ
Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье»* Игорь Маковский провел рабочую встречу с лидерами первичных профсоюзных организаций (ППО)
Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приведены в повышенную готовность для работы в праздничные и выходные дни
В преддверии Дня народного единства во всех филиалах «Россети Центр и Приволжье» и «Россети Центр» (входят в ГК «Россети») усилен контроль над работой энергооборудования
Андрей Майоров провел в Тверской области заседание штаба «Россетей» по вопросам форсированного восстановления электросетевого комплекса после ударов стихии
Заместитель генерального директора – главный инженер группы компаний «Россети» Андрей Майоров утром, 31 октября, проинспектировал ход аварийно-восстановительных работ в электросетевом комплексе региона и провел выездное заседание оперативного Штаба
Интеллектуальная система учета помогает экономить на счетах за электроэнергию
Филиал «Россети Центр Липецкэнерго" установил в регионе 17 тысяч умных счетчиков, до конца года эта цифра вырастет до 22 тысяч. Расчеты показывают, что суммы в счетах за электроэнергию у потребителей уменьшаются в несколько раз
Новости 24