Липецкэнерго: выполнение работ вблизи высоковольтных линий может быть опасным

Несанкционированные работы в охранных зонах нередко становятся причиной нарушения энергоснабжения и повреждения энергообъектов. С начала 2019 года на территории ответственности Липецкэнерго зафиксировано 54 случая обрыва проводов и отключения электричества по невнимательности водителей специализированной техники. Сотрудниками филиала выявлено четыре случая обрыва проводов при спиливании деревьев, 48 случаев сбитых опор и два факта обрыва проводов на ВЛ автотранспортом.

Манипуляции большегрузного транспорта вблизи ЛЭП представляют серьёзную угрозу не только надёжному электроснабжению потребителей, но и жизни и здоровью граждан, поэтому их проведение должно быть обязательно согласовано с электросетевой компанией. Лица, нарушившие данное требование, привлекаются к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Случайное касание провода оборудованием или кузовом спецтехники и замыкание в таком случае воздушной линии на землю смертельно опасно. Выйдя из машины, водитель получит серьезный ожог или погибнет на месте от воздействия электричества, поэтому в случае возникновения аналогичной ситуации нельзя покидать транспортное средство! Необходимо продолжить движение и удалиться от опасной зоны на значительное расстояние (в случае обрыва провода - не менее, чем на 8 м).

Оказавшись на безопасном расстоянии от места обрыва, следует оградить его любыми доступными средствами, разместить предупреждающий знак и немедленно сообщить об обрыве по телефону единой дежурно-диспетчерской службы.

Важно оставаться неподалеку и организовать охрану места обрыва до приезда бригады энергетиков, особенно в темное время суток. Это необходимо для спасения жизни и здоровья людей, которые могут оказаться поблизости.

Берегите себя и своих близких!

Получить необходимые консультации и сообщить об обнаружении фактов нарушения охранных зон можно по телефону горячей линии энергетиков 8-800-50-50-115. Звонок бесплатный, линия работает круглосуточно.

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Фото Липецкэнерго