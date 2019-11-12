Родные погибшего на «зебре» пенсионера в Липецке винят в его смерти автоинспекторов

История с погибшим на дороге мужчиной в Липецке получила неожиданное продолжение. Напомним, трагический несчастный случай произошел 21 октября на улице Фрунзе в Липецке, где на пешеходном переходе скончался пожилой мужчина. Человека не сбила машина – у него случился сердечный приступ.

Мужчина ступил на «зебру», сделал несколько шагов и упал. Первыми на место прибыли автоинспекторы, которые огородили полосу и оставались до приезда «скорой». Именно этих сотрудников ГИБДД теперь винят в смерти пенсионера.

Сюжет вышел на федеральном канале, где родственники заявили, что при своевременной помощи мужчину можно было спасти. Но, по словам родных, автоинспекторы сообщили «скорой», что человек скончался, поэтому медики прибыли не так оперативно.

– В дежурную часть поступила информация, что на дороге лежит пожилой мужчина без сознания, именно это сообщение передали медикам, – пояснила «КП-Липецк» врио начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова. – Сотрудники ДПС прибыли на место через 4 минуты. У автоинспекторов не было информации о состоянии здоровья мужчины, имеющихся у него заболеваниях или клиническом диагнозе, что позволяло оказать помощь без риска осложнений доврачебного вмешательства.

То есть у пожилого человека мог стоять кардиостимулятор, при котором нельзя делать непрямой массаж сердца, или диагноз, запрещающий какие-либо непрофессиональные манипуляции с больным.

Человек упал и умер на дороге в Липецке .

Одна из свидетелей в сюжете медик с 30-летним стажем. Медработница рассказывает, что инспектор отказался помочь человеку и «отнесся, как к скотине». Другие очевидцы происшествия запомнили медика.

– Да, была там женщина, которая сказала, что она врач и кричала на всех «Что вы не помогаете?», – рассказал «КП» еще один свидетель тех событий, Анатолий. – Сама она к пенсионеру не подходила. Потом ДПСник ей крикнул «Ну вы если медик, то подойдите и помогите нам». После этого они перевернули мужчину на бок.

На кадрах с регистратора, где запечатлен момент до приезда «скорой», на месте уже стоят автоинспекторы, полоса огорожена. Пенсионер лежит не накрытый и одна нога согнута в колене. В полиции подтвердили, что на момент приезда экипажа, мужчина подавал признаки жизни. При этом ситуация на дороге была сложная: всего две полосы, одна из которых перекрыта, большой поток машин и людей на переходе, а рядом перекресток. То есть приходилось одновременно следить, чтобы никто не наехал на лежащего на дороге человека, не сбил пешехода и не попал в ДТП на перекрестке из-за затора.

Через 21 минуту после сигнала в полицию на место прибыли медики «скорой» и констатировали смерть. Теперь идет доследственная проверка. Как пояснили в пресс-службе СКР региона, все обстоятельства произошедшего установят в ходе проверки, после чего примут процессуальное решение.