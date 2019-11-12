Игорь Артамонов: «Тепло в дома будет подаваться без сбоев»

Игорь Артамонов подписал паспорт готовности региона к зимнему сезону 2019-2020 годов. Документ подтверждает, что топливно-энергетический комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство региона полностью готовы к работе в холодный период и даёт возможность получать энергоресурсы.

По поручению главы региона подготовка к зиме в Липецкой области началась сразу после окончания предыдущего отопительного сезона. На выполнение работ по подготовке теплоэнергетического комплекса было направлено более одного миллиарда рублей, в том числе объём финансирования ремонтных программ основных теплоснабжающих компаний составил 481,7 млн рублей.

Проведено два этапа ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей. Работы, влияющие на энергоснабжение населения и социально-значимых объектов, были завершены к 1 сентября.

В рамках реализации областной программы капитального ремонта выполнены работы по вхождению в отопительный период в 137 многоквартирных домах. Ремонтная программа АО «Газпром газораспределение Липецк» в 2019 году составила 57,8 млн руб.

Кроме того, к предстоящей зиме готовы силы и средства для содержания территорий. Для борьбы с гололёдом предприятиями коммунального хозяйства заготовлено 102 тысячи кубических метров пескосоляной смеси, подготовлено 616 единиц спецтехники для уборки населённых пунктов. Дополнительно приобретены 17 единиц манёвренной коммунальной техники для уборки тротуаров в Липецке и Ельце.

«Подготовка региона к зиме находится под особым контролем, – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы учли ошибки прошлого года, закупили новую технику, чтобы не повторилась ситуация со снежными завалами во дворах и на тротуарах. Особое внимание, конечно, работе управляющих компаний. Тепло в дома должно подаваться без сбоев. Будем за этим следить».