Депутаты не позволят, чтобы трамваи исчезли из Липецка

В этот вторник, 12 ноября, в Липецком горсовете состоялась комиссия по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству. Главный финансист мэрии Татьяна Григорова представила депутатами проект бюджета Липецка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2020 годов. Так, в следующем году планируется объем доходов 11,2 млрд. рублей, расходов - 11,6 млрд. рублей.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, на дороги планируют выделить более 1,6 млрд. рублей. Продолжится реконструкция проспекта Победы, стартует ремонт улицы Баумана. Нужно построить мост в районе Новой Жизни, разработать проекты реконструкции дороги по улице 50 лет НЛМК и объездной автодороги по улице Маяковского. Более полумиллиона рублей - на ремонт и содержание дорог и светофоров.

На благоустройство областного центра предусмотрели около 400 млн. рублей. Также запланированы расходы на ремонт и содержание мостов и ливневок, общественных пространств, детских комплексов, рекультивацию свалки "Венера".

При этом на покупку спецтехники и электробусов денег в казне не запланировано. Парламентарии поинтересовались, предусмотрены ли средства на трамвайное хозяйство. По словам вице-мэра Константина Власова, мэрия рассматривает несколько вариантов - от концессионного соглашения по развитию до замещения. Ситуация сложная и нужно принимать кардинальные решения. Какие именно, Власов пообещал поделиться на следующей комиссии. Кстати, на 2020 год денег на работу трамваев выделяется столько же, сколько и в этом.

- Трамвай - тот вид транспорта, который не должен исчезнуть из нашего города, мы этого не позволим сделать, - отметил председатель комиссии Борис Бондарев.