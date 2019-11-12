2019-11-12T18:05:02+03:00
Общество

Депутаты не позволят, чтобы трамваи исчезли из Липецка

В горсовете обсудили дальнейшую судьбу рельсового транспорта
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В горсовете обсудили дальнейшую судьбу рельсового транспортаВ горсовете обсудили дальнейшую судьбу рельсового транспортаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В этот вторник, 12 ноября, в Липецком горсовете состоялась комиссия по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству. Главный финансист мэрии Татьяна Григорова представила депутатами проект бюджета Липецка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2020 годов. Так, в следующем году планируется объем доходов 11,2 млрд. рублей, расходов - 11,6 млрд. рублей.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, на дороги планируют выделить более 1,6 млрд. рублей. Продолжится реконструкция проспекта Победы, стартует ремонт улицы Баумана. Нужно построить мост в районе Новой Жизни, разработать проекты реконструкции дороги по улице 50 лет НЛМК и объездной автодороги по улице Маяковского. Более полумиллиона рублей - на ремонт и содержание дорог и светофоров.

На благоустройство областного центра предусмотрели около 400 млн. рублей. Также запланированы расходы на ремонт и содержание мостов и ливневок, общественных пространств, детских комплексов, рекультивацию свалки "Венера".

При этом на покупку спецтехники и электробусов денег в казне не запланировано. Парламентарии поинтересовались, предусмотрены ли средства на трамвайное хозяйство. По словам вице-мэра Константина Власова, мэрия рассматривает несколько вариантов - от концессионного соглашения по развитию до замещения. Ситуация сложная и нужно принимать кардинальные решения. Какие именно, Власов пообещал поделиться на следующей комиссии. Кстати, на 2020 год денег на работу трамваев выделяется столько же, сколько и в этом.

- Трамвай - тот вид транспорта, который не должен исчезнуть из нашего города, мы этого не позволим сделать, - отметил председатель комиссии Борис Бондарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В среду в Липецке до +8 градусов, местами туман
Липчанка потребовала лишить дочь родительских прав на Первом канале
За неделю в Липецке и области почти 4 тыс. человек заболели ОРВИ
Прокуратура: Россельхознадзор не следит за запущенными землями в Липецкой области
На площади Петра Великого в Липецке ставят новогоднюю елку
В субботу в Липецке изменится расписание пяти трамвайных маршрутов
Игорь Артамонов: «Тепло в дома будет подаваться без сбоев»
Липецкие автоинспекторы вышли на рейд по пешеходным переходам
Проект, по которому в районе НЛМК должны появиться высотки, пересмотрят
Под Липецком из интерната пропал 14-летний подросток
За один вечер в Липецке сбили трех пешеходов – всех на «зебре»
В Липецке дети нашли возле школы убитую собаку с дротиком
Из-за поврежденных столбов липчане остались без света
Под Липецком вор вынес из офиса сейф с 250 рублями
За ночь в Липецкой области сгорели 5 автомобилей
В среду из-за шествия в Липецке запретят продавать алкоголь
Под Липецком подросток на мопеде влетел в «ГАЗ»