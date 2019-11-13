2019-11-13T15:53:29+03:00
Общество

В новом году в администрации Липецкой области сократят чиновников

Оптимизация госаппарата продолжается
Юлия КЛЮЕВА
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В новом году в администрации Липецкой области сократят чиновниковВ новом году в администрации Липецкой области сократят чиновниковФото: Юлия КЛЮЕВА
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С 2020 года изменится структура администрации Липецкой области. С 1 января нового года в администрации произойдет слияние нескольких управлений. Также реорганизуют ряд учреждений и сократят госслужащих.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, управление малого и среднего бизнеса объединят с управлением экономики. Так, образуется управление экономического развития Липецкой области.

Изменения ждут и управление организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления. Их функции передадут региональному управлению внутренней политики.

Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области реорганизуют в Центр "Мой бизнес". В него также пойдет региональный Центр инжиниринга. Корпорацию развития Липецкой области объединят с ОЭЗ "Липецк".

А в ОКУ "Агентство содействия развитию торговой деятельности" и в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики оптимизируют численность штата. Напомним, что в мэрии тоже сокращают штат чиновников. Оптимизацию проводят в "Управлении благоустройства". К таким мерам власти прибегнули, чтобы увеличить зарплаты рабочим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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