В мэрии Липецка сокращают штат чиновников

СЕГОДНЯ 12:59 2019-11-13T12:59:41+03:00

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В минувший вторник, 12 ноября, в Липецком горсовете состоялась комиссия по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству. парламентарии обсудили, в том числе, и новую спецтехнику для уборки улиц зимой. Напомним, парк уборочной техники пополнят 13 машин - 4 фронтальных погрузчика и 9 многофункциональных автомобилей.

Депутат Александр Кофанов поинтересовался у представителей администрации Липецка, кто будет работать зимой на этой технике. Зарплаты у операторов маленькие и липчане не идут на эту работу. Парламентарий забеспокоился, не будет ли проблем с уборкой снега зимой.

По словам вице-мэра Константина Власова, в МБК "Управление благоустройства" проводится оптимизация штата и организационной структуры. Это приведет к сокращению численности, в том числе, управленческого аппарата. А рабочим специалистам смогут повысить зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU