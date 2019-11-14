Продукция на отлично: липецкие производители стали лучшими на всероссийском конкурсе

Это событие привлекает внимание к проблеме производства товаров низкого качества.

В Липецкой области этому дню также уделяют особое значение. «Честное производство качественного, доступного и полезного товара», - таков девиз липецких производителей.

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Качество на высоте

Ко Дню качества стали известны результаты федерального этапа Всероссийского Конкурса «100 лучших товаров России». В нем участвовали предприятия Липецкой области – производители пищевой и промышленной продукции. Победители получили возможность маркировать товары отличительным знаком «100 лучших товаров России».

В нашем регионе организаторами мероприятия традиционно выступают администрация Липецкой области и ЦСМ Росстандарта в Липецкой области.

В этом году по результатам оценки лауреатами, получившие золотой знак «100 лучших товаров России», стали:

котлы отопительные водогрейные серии «КОВ» (ОАО «Боринское»);

услуги по медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медико-социальной помощи в амбулаторных условиях по медицинской оптике; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по офтальмологии (ООО «ЛидерОптик»);

кружевные изделия ручной работы (ООО фабрика НХП «Елецкие кружева»);

мороженое пломбир в вафельном стаканчике, мороженое пломбир с фруктовым наполнителем в вафельном рожке «Варенька» (АО «Липецкий хладокомбинат»);

элемент питания CR34615 (типоразмер D) (АО «Энергия»);

творог 5%- и 9%-ной жирности (ООО «ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО»).

Дипломанты, получившие серебряный знак «100 лучших товаров России»:

строчевышитые изделия (ООО фабрика НХП «Елецкие кружева»);

культиватор широкозахватный бессцепочный сплошной обработки почвы (Грязинский культиваторный завод (Публичное акционерное общество));

борона зубовая широкозахватная (Грязинский культиваторный завод (Публичное акционерное общество));

сметана 20%-ной жирности (ООО «ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО»);

ряженка 4%-ной жирности (ООО «ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО»);

розничная продажа населению корригирующих и солнцезащитных очков, аксессуаров к ним, контактных линз, аксессуаров к ним (ООО «ЛидерОптик»);

изготовление и ремонт корригирующих и солнцезащитных очков по индивидуальным заказам населения (ООО «ЛидерОптик»).

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Для лучшей сотни товаров, ставших лауреатами, учреждено звание «Золотая сотня». Предприятия, удостоившиеся этого звания, рекомендуются для участия в конкурсах Премий Правительства РФ в области качества. От Липецкой области в почетную золотую сотню вошли мороженое пломбир в вафельном стаканчике, мороженное пломбир с фруктовым наполнителем в вафельном рожке «Варенька» от АО «Липецкий хладокомбинат» и кружевные изделия ручной работы производства ООО фабрика НХП «Елецкие кружева».

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Тест на качество

«В этом году Липецкий ЦСМ уже дважды проводил акцию «Тест на качество». В рамках акции оценивается качество пищевой продукции, произведенной по ГОСТу предприятиями Липецка и Липецкой области. Продукция закупается в розничной торговой сети региона. Тестирование проводится в два этапа. На первом образцы пищевой продукции зашифровываются и передаются в аккредитованную лабораторию на исследование. Образцы проверяют на соответствие требованиям ГОСТа по основным показателям. На втором этапе дегустационная комиссия проводит оценку обезличенных образцов по органолептическим показателям. По итогам проведенных испытаний, анализа документов о подтверждении соответствия, маркировки и органолептической оценки определяется победитель. Победителем теста на качество творога стала продукция производства ООО «Лебедяньмолоко», а теста на качество плюшек московских - АО Продовольственной компании «Лимак» филиал Липецкий хлебозавод №3», - рассказал директор ФБУ «Липецкий ЦСМ» Андрей Сидоров.