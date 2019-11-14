«Сахарный диабет – это не приговор»

Этот день служит напоминанием всему человечеству о том, что распространённость заболевания неуклонно возрастает. По этому случаю, мы пообщались с эндокринологом, врачом высшей квалификации - Еленой Тамбовской.

- На сегодняшний день в Липецкой области порядка 40 тысяч больных сахарным диабетом и каждый год количество пациентов увеличивается от 2,5 до 3-х тысяч, - говорит Елена Тамбовская. - Диабет разделяют на два основных типа: 1 тип - инсулинозависимый, развитие которого связано с поломкой иммунной системы. Как правило, число больных этим диабетом из года в год на одной и той же отметке - около 3-х тысяч человек. А вот пациентов со 2 типом диабета все больше и больше. Это напрямую связано с ожирением, неправильным питанием и малоподвижным образом жизни. Хочу сказать, что при всей предрасположенности к сахарному диабету, даже если родители у вас болели сахарным диабетом второго типа, но вы сохраняете нормальную массу тела, то диабетом вы не заболеете. И если у пациента впервые возник диабет и цифры глюкозы крови не очень высокие, то если он сразу возьмется за ум, услышит рекомендации врача и начнет их выполнять, и снизит массу тела на 10% от его массы тела, то проявлений диабета не будет.

Вдумайтесь в цифры. Если вес тела 100 кг, то нужно похудеть на 10 кг, это вполне реальные и вполне достижимые цифры. И диеты, которые сейчас предлагаются при сахарном диабете не несут в себе голода, они не несут в себе какие-то невыполнимые рекомендации.

История борьбы с диабетом началась с 1921 года, когда был открыт инсулин. До этого фактически диабет не лечился. Продолжительность жизни больных 2 типа была не больше 3-х лет. А больные 1 типа впадали в кому и практически сразу же умирали. Инсулин дал шанс на жизнь.

В дальнейшем инсулинотерапия прошла огромные шаги. Сегодня не надо делать многократные инъекции стеклянными шприцами. Сейчас используются «шприц- ручками», не требующие специального умения делать инъекции и их легко можно взять с собой. Сегодня у каждого пациента с диабетом есть глюкометр, позволяющий контролировать глюкозу крови в любое время. А современный лекарственный инсулин максимально повторяет профиль инсулина, который вырабатывает поджелудочная железа. Сегодня эндокринолог вооружен огромным ассортиментом лекарственных форм для диабета 2 типа, они имеют различную точку приложения и разное фармакологическое действие. Эти препараты действуют и на ожирение и способствуют выведению лишней глюкозы крови через почки.

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Что же качественно нового в этих препаратах?

- Давайте разбираться, - отвечает Елена Тамбовская. - Если препарат способен снижать глюкозу крови, то, в конце концов, он может снизить ее слишком сильно. А низкий уровень глюкозы крови при втором типе диабета иногда даже опасней чем высокий, потому что он может спровоцировать потерю сознания, спазм сосудов и как следствие развитие острого инфаркта миокарда, инсульта, кровоизлияния на глазное дно, поэтому гипогликемия (низкий сахар) недопустима при втором типе диабета. Современные препараты прекращают свою работу, как только глюкоза крови снижается ниже 4,5 ммоль/л. Эндокринолог сейчас вооружен очень мощным оружием против диабета! Диабет это не приговор! Он не излечивается, но привести пациента к нормальным показателям углеводного обмена и обеспечить у него достаточную продолжительность жизни это реально.

Отдельно нужно сказать про так называемый гестационный диабет, - продолжает Елена Тамбовская. - Он возникает во время беременности. Если уровень глюкозы крови у беременной женщины находится на верхней границе нормы, то это уже трактуется как гестационный сахарный диабет, потому что уже на этом уровне у плода могут начать развиваться патологии. Поэтому всем беременным необходимо особенно во второй половине беременности обязательно сдавать глюкозу крови. Например, рождение ребенка свыше 4 кг говорит о том, что у мамы во время беременности был гестационный сахарный диабет. Для того, что бы не допустить этого, нужно контролировать глюкозу крови. Одним из способов лечения гестационного диабета является низкоуглеводная диета и только, если сахара будут очень высокие - подключается инсулинотерапия на время беременности. Бояться этого не следует - это делается для того что бы ребенок родился здоровым, во время родов не было никаких эксцессов и в дальнейшем не было никаких осложнений. В последнее время увеличивается и количество детей со вторым типом диабета. Это происходит из-за малого количества физической нагрузки, больших стрессов и информационных потоков. Но, главное, что в питании превалируют легкоусвояемые углеводы, сладкие продукты, их количество просто не контролируемо.

На сегодняшний день медицина добилась больших успехов в борьбе с сахарным диабетом. Но эта болезнь, как ни одна другая требует знаний и ежедневной дисциплины от самого пациента. Эти знания можно получить в бесплатных Школах диабета, которые действуют при поликлиниках и больницах Липецкой области. Там помогут понять причины, вызвавшие заболевание, научат правильно реагировать на симптомы и признаки диабета. Объяснят, как работает диетотерапия и как тот или иной продукт влияет на глюкозу крови. Дадут алгоритм действий при различных ситуациях, который пациент должен хорошо усвоить и уметь применять.

НА ЗАМЕТКУ

Если у вас повышенный вес, то раз в полгода следует сдавать анализ крови на глюкозу.

Симптомы сахарного диабета:

Сильная жажда

Потеря веса

Быстрая утомляемость, сонливость, апатия

Сухость кожи

Онемение ног, пальцев

Кожный зуд

Поражение слизистой рта

Фото: Владимир КУЛИК и пресс-службы областной администрации.