IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 2019 пройдет в Липецкой области

Чемпионат будет проходить в Липецкой области с 18 по 29 ноября 2019 года. Свыше 250 студентов профессиональных образовательных организаций и 90 юниоров Липецкой, Воронежской, Московской, Курганской, Ростовской, Кемеровской областей, Республика Коми будут соревноваться по 49 компетенциям. Компетенции: инженерный дизайн CAD, графический дизайн, предпринимательство, малярные и декоративные работы, сухое строительство и штукатурные работы, прототипирование, мобильная робототехника, веб-дизайн и разработка, сварочные технологии, ремонт и обслуживание легковых автомобилей а также преподавание в младших классах – представлены в возрастном цензе моложе 16 лет. В рамках чемпионата пройдет II Региональный чемпионат «Навыки мудрых 50+» по шести компетенциям: сварочные технологии, малярные и декоративные работы, технологии моды, парикмахерское искусство, преподавание в младших классах, дошкольное воспитание. Оценивать работу участников конкурсных состязаний будут более 500 экспертов.

Насыщенная деловая программа Чемпионата: деловые встречи, панельные дискуссии, проектно-аналитические сессии, а также Форум «Наставник» – будут интересны широкой общественности, представителям органов власти и бизнеса.

В региональном Институте развития образования в формате пленарного заседания состоится открытие Деловой программы Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»Липецкой области. Модератором Деловой программы станет начальник управления образования и науки Липецкой области Алексей Грушихин.

Напомним, Липецкая область вступила в движение Ворлдскиллс в январе 2016 года. С 2016 года были проведены три региональных чемпионата Липецкой области «Молодые профессионалы» по компетенциям «Ворлдскиллс Россия». Представители Липецкой области в Полуфинале Национального чемпионата «Молодые профессионалы», прошедшего в городе Ярославле 24-28 апреля 2016 года, заняли два вторых и два третьих места. В 2017 году в Финале V Национального чемпионата команда Липецкой области вошла в шестёрку лучших команд в стране по компетенции «Мехатроника». В Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции Малярные и декоративные работы, который проходил с 8 августа по 12 августа 2018 года в городе Южно-Сахалинске представитель региона занял третье место. В октябре 2018 года Владимир Бабошкин, студент Липецкого индустриально-строительного колледжа, стал лучшим в Европе в компетенции «Сварочные технологии». В 2019 году на VII Национальном финале Липецкая область получила награды: «Мобильная робототехника 12-14 лет» – III место; «Малярные и декоративные работы Юниоры» – III место; «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» – медальон за профессионализм.

В августе 2019 года на 45 Мировом чемпионате WorldSkills International студент Липецкого индустриально-строительного колледжа Бабошкин Владимир стал победителем в компетенции «Сварочные технологии».

Имена победителей IV Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) станут известны на закрытии, которое пройдет в Липецком государственном техническом университете 29 ноября 2019 года.