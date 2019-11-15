Липецкие энергетики повышают надежность электроснабжения социально значимых объектов

Для обеспечения качественной подачи электроэнергии лечебно-профилактическому отделению и прилегающим к нему объектам специалисты липецкого филиала установили восемь новых железобетонных опор вместо деревянных и заменили 186 метров отслужившего свой срок провода на самонесущий изолированный. Также энергетики выполнили работы по расчистке 600 квадратных метров территории вдоль линии от поросли и обновили все ответвления к зданиям медицинского учреждения.

Все проделанные филиалом работы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду позволят обеспечить надежным электроснабжением медицинское учреждение, оказывающее первичную врачебную помощь в амбулаторных условиях для маленьких пациентов 18 педиатрических участков с использованием современного медицинского оборудования.

- Своевременная реализация ремонтной программы – это залог надежного функционирования энергооборудования района в период нестабильных погодных условий и низких температур. А обеспечение бесперебойного и качественного энергоснабжения социально значимых объектов, от которых зависит жизнь и здоровье жителей области, у нас на особом контроле, – отметил первый заместитель директора - главный инженер филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Владимир Тихонов.

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Фото Липецкэнерго