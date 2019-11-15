2019-11-15T15:19:51+03:00
Экономика

Липецкие энергетики повышают надежность электроснабжения социально значимых объектов

Филиал "Россети Центр Липецкэнерго" завершил капитальный ремонт линии 0,4 кВ, питающей детскую поликлинику в городе Грязи
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Для обеспечения качественной подачи электроэнергии лечебно-профилактическому отделению и прилегающим к нему объектам специалисты липецкого филиала установили восемь новых железобетонных опор вместо деревянных и заменили 186 метров отслужившего свой срок провода на самонесущий изолированный. Также энергетики выполнили работы по расчистке 600 квадратных метров территории вдоль линии от поросли и обновили все ответвления к зданиям медицинского учреждения.

Все проделанные филиалом работы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду позволят обеспечить надежным электроснабжением медицинское учреждение, оказывающее первичную врачебную помощь в амбулаторных условиях для маленьких пациентов 18 педиатрических участков с использованием современного медицинского оборудования.

- Своевременная реализация ремонтной программы – это залог надежного функционирования энергооборудования района в период нестабильных погодных условий и низких температур. А обеспечение бесперебойного и качественного энергоснабжения социально значимых объектов, от которых зависит жизнь и здоровье жителей области, у нас на особом контроле, – отметил первый заместитель директора - главный инженер филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Владимир Тихонов.

Реклама

Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Более 700 миллионов рублей направили с начала года на охрану труда и обеспечение производственной безопасности работников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»* уделяют большое внимание охране труда и обеспечению производственной безопасности своих работников
Депутаты Комитета по энергетике Госдумы РФ ознакомились с работой цифрового диспетчерского пункта «Россети Центр» -управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» в Ижевске
В Центральном и Приволжском федеральных округах уже до конца текущего года будут запущены девять цифровых центров управления сетями
Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел рабочую встречу с лидерами профсоюзных организаций Обществ
Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье»* Игорь Маковский провел рабочую встречу с лидерами первичных профсоюзных организаций (ППО)
Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приведены в повышенную готовность для работы в праздничные и выходные дни
В преддверии Дня народного единства во всех филиалах «Россети Центр и Приволжье» и «Россети Центр» (входят в ГК «Россети») усилен контроль над работой энергооборудования
Андрей Майоров провел в Тверской области заседание штаба «Россетей» по вопросам форсированного восстановления электросетевого комплекса после ударов стихии
Заместитель генерального директора – главный инженер группы компаний «Россети» Андрей Майоров утром, 31 октября, проинспектировал ход аварийно-восстановительных работ в электросетевом комплексе региона и провел выездное заседание оперативного Штаба
Интеллектуальная система учета помогает экономить на счетах за электроэнергию
Филиал «Россети Центр Липецкэнерго" установил в регионе 17 тысяч умных счетчиков, до конца года эта цифра вырастет до 22 тысяч. Расчеты показывают, что суммы в счетах за электроэнергию у потребителей уменьшаются в несколько раз
Новости 24
В субботу в Липецке сухо и до +7 градусов
В Липецке закрывают трамвайный маршрут №5"А"
Руководители казенного учреждения Липецка украли почти 8 млн. федеральных денег
В воскресенье жители Сырского Рудника в Липецке останутся без воды
В Липецке пенсионер пытался убить жену и покончил с собой, чтобы не быть обузой детям
Американцы сняли фильм о ребенке из Липецка с редким заболеванием
За день в Липецке трое детей отравились бытовой химией и лекарствами
За неделю в Липецке на 0,6% подешевел бензин АИ-92
На руках у жителей Липецкой области официально 42 287 единиц оружия
В Липецке из-за аварийных работ отключили холодную воду
Босния выдала России мужчину, который изнасиловал липчанку 10 лет назад
Рецидивистка обокрала магазин одежды в Липецке
IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 2019 пройдет в Липецкой области