«Россети Центр» и «Россети Центра и Приволжья» c начала года исполнили более 56 тысяч договоров присоединения и обеспечили выдачу потребителям свыше 1100 мегаватт мощности

За отчетный период компании заключили 63144 договора технологического присоединения, исполнено 56 053 договора. Суммарная присоединенная мощность по исполненным договорам составила 1122 МВт, общая выручка от технологического присоединения превысила 1,5 млрд. рублей.

«Технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям мы рассматриваем не только, как одно из основных профильных направлений нашей работы, но и как возможность оказать содействие развитию регионов, решению ими таких важных вопросов, как обеспечение бюджетной обеспеченности и роста экономики, привлечение инвестиций, развитие социальной инфраструктуры. Эту работу мы проводим в тесном и плодотворном сотрудничестве с руководством регионов, что позволяет обеспечить максимальный эффект от реализации проектов в данной сфере как для территорий, так и для наших компаний», - подчеркивает генеральный директор ПАО «МРСК Центра»– управляющей организации «ПАО «МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский.

В течение девяти месяцев компании подключили к электросетям целый ряд предприятий и объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития регионов их деятельности (20 субъектов РФ). Среди них значительную часть составляют объекты АПК. В Липецкой области энергетики обеспечили 2,88 МВт дополнительной мощности ОАО «Лебедянский сахарный завод» (входит в ГК «Доминант» из тройки лидеров по производству сахара в России), что позволило увеличить мощность предприятия более чем на 60%. В Смоленской области к сетям подключен комплекс по приемке и переработке зерна ЗАО «Тропарево», входящий в десятку самых крупных поставщиков мясной продукции в России. Комплекс построен в рамках инвестиционного проекта Смоленской области «Проект по строительству комбикормового завода с элеватором». Ожидаемый социальный эффект от его реализации - создание в регионе около 400 новых рабочих мест.

В Тамбовской области обеспечено техприсоединение одного из свинокомплексов ООО «Тамбовский бекон» (входит в крупнейший вертикальный агрохолдинг России «Русагро»), а в Курской - тепличного комплекса ООО «Тепличный комплекс «”Агропарк”» - крупнейшего в регионе, что позволило обеспечить производство более 6 тыс. тонн овощей в год.

Несколько крупных проектов реализовано «Россети Центр» и «Россети Центра и Приволжья» в сфере техприсоединения объектов здравоохранения и фармацевтической отрасли. В Белгородской области энергетики обеспечили дополнительной мощностью в объеме 3 МВт новые производственные линии белгородского завода «Верофарм», специализирующегося на выпуске жизненно важных лекарственных препаратов. Общая мощность предприятия выросла более чем в три раза, до 4,222 МВт. Проект по модернизации завода и расширению производства лекарственных препаратов АО «Верофарм» реализуется в Белгороде с 2016 года. Большая часть лекарств включена в перечень жизненно важных препаратов и поставляется во все регионы России. А в Рязани досрочно выполнен план мероприятий для присоединения к электросетям новой Городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Оснащенная высокотехнологичным оборудованием больница на 540 мест объединит в одном клиническом центре несколько отделений, расположенных сейчас в различных городских учреждениях. Это позволит сократить время доставки тяжелобольных пациентов в стационар, повысить эффективность работы медиков и доступность медпомощи для рязанцев в целом.

Продолжают «Россети Центр» и «Россети Центра и Приволжья» вносить вклад и в развитие в регионах жилищного строительства. В Тамбовской области энергетики завершили технологическое присоединение нового микрорайона «Слобода» в северной части областного Тамбова - десять жилых домов на 700 квартир общей жилой площадью порядка 13,5 тысяч кв. м. В Рязани подключен к сетям крупный жилой комплекс «Шереметьевский квартал», возводимый в рамках государственной программы «Жилище», которая нацелена на формирование рынка экологичного, комфортного и доступного для большинства граждан жилья эконом класса. Еще одним крупным проектом, реализованным в Рязанской области стало подключение к электрическим сетям крупного распределительного центра компании «X5 Retail group» – первого объекта, построенного в рамках регионального проекта по развитию территории ускоренного роста «Технопарк Рязань. Новый логистический центр поможет продвигать продукцию рязанских производителей и обеспечить рабочими местами несколько сотен человек.

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Фото Липецкэнерго