Липчанин с приступом у дверей поликлиники оказался наркоманом с ломкой

В Липецкой области прояснилась ситуация с человеком, у которого случился приступ на крыльце поликлиники. Напомним, видео появилось в соцсетях минувшим вечером, 18 ноября. Очевидцы сообщили, что все происходило на пороге поликлиники №2 на улице Гагарина.

На кадрах видно, что человеку стало плохо прямо на крыльце медицинского учреждения. Мужчина с судорогами лежит у входа в поликлинику и не реагирует на происходящее вокруг. Другие посетители поликлиники снимают мужчину на телефон, но подходить не рискуют.

– Медики проходят мимо, и такой бардак происходит в поликлинике, – комментирует происходящее автор ролика.

Человеку плохо у поликлиника №2 в Липецке .vk.com/lipa48

При этом за кадром не слышно, чтобы кто-то звал на помощь врачей, также в кадре нет самих медиков. Как удалось выяснить «КП-Липецк», мужчиной с приступом оказался наркозависимый в абстинентном состоянии – в стадии «ломки». Также по уточненной информации, инцидент произошел не в Липецке, а в Ельце.

Происходящее прокомментировала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению управления здравоохранения области Коротеева Светлана.

– Сотрудники поликлиники увидели человека в 14.05, они сразу оказали помощь и вызвали «Скорую помощь», которая прибыла на место в 14.10, после чего мужчину госпитализировали, – пояснила «КП-Липецк» Светлана Коротеева. – Информация о том, что кто-то из сотрудников прошел мимо и не отреагировал, не подтверждается.

В ответ на негодования очевидцев, медики также недоумевают, почему люди, вместо того, чтобы сообщить в регистратуру или позвать на помощь кого-то из сотрудников поликлиники, первым делом принялись снимать человека на телефон.