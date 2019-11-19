2019-11-19T16:36:45+03:00
Экономика

Липецкие энергетики провели «Неделю электробезопасности» в дни школьных каникул

В рамках акции по профилактике электротравматизма филиал «Россети Центр Липецкэнерго» провел серию игровых уроков в школах и запустил цикл обучающих мультфильмов в сети медицинских учреждений города
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В течение недели более 250 учащихся младших и средних классов приняли участие в уроках по электробезопасности, которые проводились как в школах города, так и на базе липецкого филиала.

В школу села Троицкого энергетики приехали с яркой обучающей презентацией по электробезопасности и пострадавшим от удара электрического тока манекеном Гошей. На большом экране 100 юных зрителей увидели, на сколько могут быть опасны селфи и граффити вблизи энергообъектов под напряжением, и что необходимо предпринять при обнаружении оголенных проводов и открытых дверей на подстанциях. А скорая бригада юных реаниматоров смогла проверить наличие пульса у пострадавшего и оказать ему первую помощь.

Для двухсот учащихся гимназии № 12 и школы № 72 специалисты Липецкэнерго организовали познавательную экскурсию в Центр управления сетями и музей филиала. Здесь ребята узнали не только историю эволюции электросетевого комплекса Липецкой области, но и смогли продемонстрировать свою электрограмотность в викторине «Энергоэрудит». На примере музейных экспонатов ребята узнали, какие материалы являются диэлектриками, а какие хорошо проводят электрический ток.

Какую угрозу представляют неисправные электроприборы и оголенные провода, почему нельзя подниматься на опоры линий электропередачи и заходить теперь знают ребята, посетившие медицинские центры города. Энергетики организовали показ обучающих роликов по электробезопасности в сети клиник семейной медицины.

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Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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