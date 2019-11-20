Наркоману, которому стало плохо у дверей поликлиники под Липецком, помогали 5 врачей и медсестры

В Управлении здравоохранения Липецкой области дали развернутый ответ по ЧП с мужчиной, которому стало плохо у дверей поликлиники в Ельце. Напомним, инцидент произошел в понедельник, 18 ноября, днем на крыльце поликлиники №2. Очевидцы сняли на камеру мужчину с приступом, а на видео обвинили сотрудников поликлиники в равнодушии и нежелании помогать больному. Как позже выяснилось, это был наркозависимый в абстинентном состоянии – с «ломкой».

Человеку плохо у поликлиника №2 в Липецке .vk.com/lipa48

На запрос «КП-Липецк» в управлении ответили, что проанализировали этот случай совместно с «Елецкой городская больница №2» и администрацией «Липецкая областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф» и получили пояснения от медработников.

– В ходе работы установлено, что 18.11.2019 в 14.03, находясь на амбулаторном приеме, заведующая терапевтическим отделением врач-терапевт была вызвана по телефону регистратором для оказания неотложной помощи мужчине, которому стало плохо около двери поликлиники, – говорится в официальном ответе начальника Управления здравоохранения по Липецкой области Юрия Шуршукова. – Врач незамедлительно спустилась на 1 этаж для оказания неотложной медицинской помощи. В это же время подошли заведующая дневным стационаром, врач-терапевт и врач-терапевт дневного стационара. Одновременно на первый этаж поликлиники были вызваны врач-невролог и процедурные медицинские сестры для выполнения манипуляций по назначению врачей, осуществлен вызов бригады скорой медицинской помощи.

Пациента осмотрели и перевезли на кресле-коляске в кабинет первого этажа поликлиники, где оказали экстренную медицинскую помощь. Также врачи провели все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. В 14.10 прибыла реанимационная бригада областной станции скорой помощи, пациента доставили в стационар.