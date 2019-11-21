2019-11-21T10:55:32+03:00
Общество

«Табачная зависимость – это абсолютное зло, приносящее только вред»

21 ноября – Международный день отказа от курения
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Каждый 3-й четверг ноября, по инициативе Международного общества онкологов и при поддержке ВОЗ, отмечается Международный день отказа от курения. Как противостоять пагубной привычке, какие меры предпринимаются в Липецком регионе? Об этом нам рассказал главврач ЛОНД, заслуженный врач РФ Михаил Коростин.

- От причин, связанных с курением, в стране ежегодно гибнет несколько сот тысяч человек. В большинстве это социально активные граждане, у которых есть работа, семья…У курящего «вдруг» возникают проблемы со здоровьем – онко-, сердечно-сосудистые заболевания, и человек, увы, погибает буквально на глазах. Потому так важен отказ от этой смертельно вредной привычки, и этот день - еще один повод задуматься об этой проблеме, - отмечает Михаил Коростин.

Сегодня государством, как заметил главврач ЛОНД, активно поддерживается здоровый образ жизни (ЗОЖ), у нас принят федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Отменены льготы табачным компаниям, жестко регламентированы места для курения, предусмотрено поэтапное повышение цен на табачные изделия и т.д. Но и табачные корпорации не дремлют, начиная муссировать тему «курительных комнат» в аэропортах, появились курительные смеси…Тем не менее меры противодействия злу растут. Сегодня Минздрав, являющийся координатором этого закона, предлагает четкий путь его совершенствования, рассматривается вопрос по снюсу.

- Михаил Иванович, а как в Липецком регионе противодействуют табачной зависимости?

- В Липецкой области сегодня курит 28% взрослых, и если вспомнить, что еще 8-10 лет назад эта цифра была 70%, то эффект налицо. У подростков иная статистика – там 14% курящих. А в целом, сегодня 45% из числа опрошенных курильщиков мечтают бросить курить. И эта обнадеживающая, нарастающая тенденция, в том числе благодаря работе СМИ, общественных организаций, примеру окружающих, ведущих ЗОЖ. Большую роль в противодействию табакокурению играют меры профилактики. Мы обучили порядка 50 врачей-терапевтов методикам воздействия – психологическим и лекарственным – на отказ от потребления табака. Региональным управлением здравоохранения разработана целевая программа по оказанию помощи табакозависимым. Они могут получить помощь в любой поликлинике – врач-терапевт даст рекомендации, пропишет необходимые лекарственные препараты. Есть специальные кабинеты в Центрах здоровья, куда обращается все больше и больше людей, стремящихся бросить курить. В минувшем году в нашем регионе таких пришедших за помощью было около 1,5 тыс человек. По нашим данным 70% из числа обратившихся бросают курить.

Беспокоит, что в законе пока не прописаны кальяны, снюсы (жевательный табак). К сожалению, табак и сегодня еще относится к категории пищевых продуктов.

- А достаточно сейчас у государства инструментов противодействия табачному злу?

- Этот арсенал достаточно широк. Очень продуктивно работает Госдума, рассматривающая сейчас вопрос признания незаконными вейпы, снюсы, приравнивания их к табачным изделиям. Сегодня надо готовить младшее поколение (3-5 летних) к мышлению, что лет через 10 они будут жить в государстве, где им не будут продавать табачные изделия. Надо стремиться к полному отказу от табака, ведь это абсолютное зло в любых видах и дозах. Наше будущее поколение, молодежь должны быть готовыми к тому, что наконец-то будут свободными от табака.

Владимир КУЛИК. Фото автора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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