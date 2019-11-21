Главный липецкий нарколог рассказал об опыте применения новых тестов для водителей

С пятницы, 22 ноября, в России планировали ввести новый порядок обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители. Согласно документу, чтобы сесть за руль, граждане должны были сдать дополнительные анализы. Это делается для того, чтобы не допустить к управлению автомобилем алкоголиков и наркоманов.

Речь идет об анализе мочи для определения в ней психоактивных веществ. То есть специалисты узнают, употреблял ли человек наркотики или нет. Еще один анализ - кровь на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина. Он покажет алкогольную нагрузку человека - не злоупотребляет ли он.

ПОДОРОЖАНИЕ МЕДСПРАВОК ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ОТМЕНЯЕТСЯ

Однако, Минздрав в последний момент решил отложить вступление в силу приказа из-за огромных очередей в наркодиспансеры по всей стране. Паника охватила и Липецк. С раннего утра 21 ноября горожане обивали пороги поликлиник. Медперсонал едва справлялся с большим потоком людей. Липчане хотели получить медсправку по старой цене. Как сообщили в поликлинике №7, после введения дополнительных анализов услуги нарколога стоили бы около 4 тыс. рублей.

Теперь можно выдохнуть. В ближайшее время цены на медсправки для получения автомобильных прав подниматься не будут. На сегодняшний день в Липецке услуги нарколога стоят 700 рублей, психолога - 350 рублей, прохождение остальных специалистов - 950 рублей. Итого от 2 до 2,5 тыс. рублей.

- У нас есть специальное оборудование, мы работаем с этими анализами, но с людьми определенной группой риска, - рассказал "КП-Липецк" главный врач ГУЗ "Липецкий областной наркологический диспансер" Михаил Коростин. - Это граждане, относительно которых у специалистов есть сомнения. К примеру, если человек попался пьяным за рулем, когда он придет за справкой, ему придется пройти полное обследование, в том числе сдать кровь и мочу, чтобы выяснить, злоупотребляет ли он алкоголем, принимает ли наркотики. Эта система существует давно и работает нормально, в ней есть смысл. Аналогично с наркотиками.

По словам главврача, анализ крови делается в течение 3 дней. Результаты мочи будут в тот же день. Разумеется, если с ними все будет в порядке. В противном случае анализы пошлют в лабораторию наркодиспансера, где специалисты перепроверят результат. Это трудоемкий и серьезный процесс, который займет несколько дней.

ЗАЯДЛЫЕ АЛКОГОЛИКИ ПЕРЕСДАЮТ НЕСКОЛЬКО РАЗ И НЕ ПРОХОДЯТ

Так сколько можно употреблять алкоголя, чтобы анализ не показал плохой результат? По мнению Михаила Коростина, не более 150 грамм спиртного в месяц. В ином случае риск велик.

- У нас были случаи, когда человек, попавшийся пьяным за рулем, много раз приходил пересдавать анализ крови, чтобы получить права, - поделился историей главврач. - Но каждый раз результат был положительным. Мы даже спрашивали у него, почему он не может воздержаться. В итоге сказал "ну вас с вашими правами, выпил у тещи на дне рождении", и ушел. Права так и не получил. Может и к лучшему, на дорогах будет безопаснее.

Михаил Коростин отметил, что в Липецкой области не планировалось резкое повышение цен на медсправки для водителей. А также подтвердил, что пока их стоимость увеличиваться не будет.