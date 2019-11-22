Липецкэнерго обеспечивает экологическую безопасность производственной деятельности

Экологическая программа предусматривает реализацию комплекса мер по рациональному использованию водных ресурсов и земель, охране атмосферного воздуха и обращению с отходами.

За девять месяцев этого года на реализацию экологических мероприятий Липецкэнерго направило два миллиона 156 тысяч рублей, что на шестьсот тысяч больше аналогичного периода 2018 года. Так, на реализацию мер по безопасному обращению с отходами затраты составили 836 тысяч рублей, на охрану и рациональное использование водных ресурсов и недропользования было потрачено 676 тысяч рублей, а 548 тысяч рублей было выделено на охрану атмосферного воздуха.

Ежегодно Липецкэнерго занимается озеленением и благоустройством территории. За весну и лето сотрудники филиала высадили 3254 однолетних цветников.

В целях повышения квалификации в области охраны окружающей среды 15 специалистов филиала прошли обучение по программам «Экологическая безопасность» и «Специалист в области обращения с отходами». Затраты на эти мероприятия составили 91 тысячу рублей.

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Фото Липецкэнерго