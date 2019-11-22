2019-11-22T16:13:47+03:00
Общество

«Ростелеком» завершил организацию Wi-Fi сети в более чем 6000 отделениях Сбербанка

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» завершил создание беспроводной локальной вычислительной сети по технологии Wi-Fi в 6300 отделениях ПАО «Сбербанк»
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Право на организацию беспроводной локальной вычислительной сети «Ростелеком» получил в апреле 2019 года, одержав победу в открытом конкурсе. Сумма контракта, заключенного на два года, составила 759 млн руб. (включая НДС).

«Ростелеком» организовал защищенную беспроводную сеть Wi-Fi в отделениях Сбербанка по всей стране с поддержкой авторизации пользователей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сеть доступна как для клиентов, которым предоставлен беспроводный доступ в интернет, так и для сотрудников для доступа к информационным ресурсам банка.

«“Ростелеком” справился с очень масштабной задачей — обеспечил в офисах банка почти по всей стране стабильное и безопасное беспроводное подключение к интернету для наших клиентов, а для сотрудников организовал удобный и защищенный доступ ко всем внутренним сервисам банка. Благодаря этому наши клиенты, находясь в офисе, получили быстрый и бесплатный доступ к онлайн-сервисам экосистемы Сбербанка, что поможет им узнавать и выбирать для себя наиболее удобные способы решения своих задач», — сказал руководитель канала ВСП Сбербанка Василий Палаткин.

«“Сбербанк” предъявил высокие требования к технологическому уровню услуги и качеству ее предоставления. Благодаря развитой телекоммуникационной инфраструктуре, крупнейшей федеральной платформе Wi-Fi и сервисной экспертизе “Ростелеком” имеет возможность предлагать масштабные и уникальные решения для своих корпоративных заказчиков в любой точке страны. Этот проект продолжает многолетнее сотрудничество “Ростелекома” со Сбербанком, и станет очередным шагом в развитии ИТ-инфраструктуры для внедрения и поддержки новых бизнес-инициатив Сбербанка», — отметил вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

Сегодня беспроводной интернет является неотъемлемой частью жизни и общения. Владельцам ноутбуков, планшетов и смартфонов требуется выход в интернет в любом месте, и Wi-Fi становится обязательным сервисом на любом предприятии сферы услуг и бизнеса.

Реклама Фото предоставлено «Ростеплеком»

ИСТОЧНИК KP.RU

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