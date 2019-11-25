2019-11-25T15:11:44+03:00
Экономика

Липецкэнерго повышает квалификацию сотрудников

В липецком филиале «Россети Центр» подвели итоги профессиональной подготовки персонала за девять месяцев 2019 года
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С начала года более 700 сотрудников Липецкэнерго прошли переподготовку и повышение квалификации, что составляет почти 35% от общей численности персонала. На эти цели предприятие направило около 4,3 млн. рублей.

Перспективным направлением обучения в 2019 году стало развитие компетенций персонала в области цифровой трансформации. Руководители и инженеры технических служб филиала завершили обучение по новым программам «Работа оборудования цифровых подстанций» и «Навыки работы с оборудованием цифровых подстанций» на базе Ивановского государственного энергетического университета. В результате филиал «Россети Центр Липецкэнерго» обладает дипломированными специалистами, готовыми работать на основе международного стандарта IEK 61850, на котором базируется технология цифровой подстанции.

Продолжается сотрудничество филиала с лицензированными учебными заведениями для повышения квалификации персонала. Традиционными партнерами выступают ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет», ФГБОУ ВО «РАНХиГС», ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», а также ФБУ «УМК Ростехнадзора», ЧОУ ДПО «Учебно-курсовой комбинат», ЧОУ ДПО «Центр охраны и безопасности труда Липецкой области», ООО «Липецкий научно-методический центр».

Около трехсот сотрудников Липецкэнерго прошли обучение по программам «Электромонтер оперативно-выездной бригады», «Требование правил по охране труда при организации и проведении работ на высоте», «Организация эксплуатации электрических сетей». В рамках реализации экологической политики предприятия 15 человек прошли обучение по программам «Экологическая безопасность» и «Деятельность по обращению с опасными отходами».

Важным направлением кадровой работы в уходящем году стала реализация программы внутреннего обучения. Мастера и электромонтеры строительных бригад филиала «Россети Центра Липецкэнерго» освоили курс переподготовки по теме «Безопасность производства строительных работ энергетических объектов», что должно существенно снизить риски производственного травматизма.

«Специфика нашей деятельности не всегда укладывается в рамки стандартных программ обучения, - комментирует начальник Управления по работе с персоналом филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Екатерина Мушникова. - Появляется необходимость проработать отдельные нюансы, сделать особые акценты. Руководители направлений разработали собственные программы и провели семинары. Уверена, результат такого обучения имеет ощутимый положительный эффект».

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Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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