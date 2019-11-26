2019-11-26T11:10:34+03:00
Происшествия

Лидер "Христианского государства", грозивший жечь кинотеатры за "Матильду", вышел на свободу

В суде под Липецком Александру Калинину вынесли приговор
Юлия КЛЮЕВА
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Лидер "Христианского государства", грозивший жечь кинотеатры за "Матильду", вышел на свободуЛидер "Христианского государства", грозивший жечь кинотеатры за "Матильду", вышел на свободуФото: Кадр видео
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В этот вторник, 26 ноября, в Грязинском городском суде вынесли приговор лидеру "Христианского государства" Александру Калинину. Напомним, мужчина вместе со своими сподвижниками выступил против фильма "Матильда". После чего кинотеатрам стали сыпаться угрозы в связи с показом фильма, а у адвокатской конторы, которая отстаивала интересы режиссера, сгорели машины. Калинина и его приятелей задержали за призывы жечь кинотеатры, а после вменили поджог. Калинин, Манталуца и Баянов во всем сознались. Хамовнический районный суд Москвы приговорил каждого к 2 годам колонии общего режима.

Этим утром лидера "ХГ" признали виновным по ч.1 ст.179 УК РФ "Принуждение к отказу от совершения сделки под угрозой применения насилия, уничтожения и повреждения чужого имущества, при отсутствии признаков вымогательства" и по ч.1 ст.282 УК РФ "Возбуждение ненависти и вражды к группе лиц по признаку отношения к религии, совершенное с использованием сети "Интернет".

Согласно материалам дела, Калинин, узнав о выходе фильма, решил, что его прокат повлечет оскорбление чувств верующих. Он твердо решил не допустить этого, поэтому отправил письма в кинотеатры, где должны были показать премьеру - в город Клин Московской области, в саму Москву, Владимир, Рязань, Пермь, Киров, Волгоград, Волжский Волгоградской области, Казань и Красноярск, Ставрополь, Волгоград, Екатеринбург, Калинанград, Белгород. А также выложил текст письма на сайте незарегистрированной надлежащим образом на территории РФ организации "Всероссийская Общественная Православная организация "Христианское государство - Святая Русь". В письме - угрозы поджечь кинотеатры.

Руководители кинотеатров, получившие письма, обратились в полицию. Кроме того, некоторые кинотеатры отказались от проката фильма. Другие же усилили охрану, пригласив сотрудников полиции. Так, лидер "ХГ" принудил владельцев организаций не заключать договоры проката.

Также Калинин в 2016 году разместил на "YouTube" видео, направленные на возбуждение вражды и ненависти по отношению к мусульманам.

В итоге, дело ч.1 ст.282 УК РФ прекратили. Как пояснил начальник пресс-службы Управления судебного департамента Липецкой области Владимир Мирошник, это связано с декриминализацией преступного деяния. По ч.1 ст.179 УК РФ Калинину назначили 1 год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Однако, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, лидер "ХГ" от наказания освобожден.

Приговор пока не вступил в законную силу. Поэтому Калинин находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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