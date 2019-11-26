2019-11-26T13:00:02+03:00
Экономика

Липецкэнерго приняло участие в Международной научной конференции SUMMA-2019

Энергетики рассказали о перспективах реализации цифровой трансформации в электросетевом комплексе региона
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Международная научно-практическая конференция по проблемам управления, математического моделирования, автоматизации и энергосбережения собрала две сотни известных ученых и представителей крупных компаний со всего мира. На площадке Липецкого государственного технического университета в течение трех дней собравшиеся обсуждали главные направления развития теоретической науки и применения инновационного оборудования в век цифровой экономики.

В рамках пленарного заседания начальник Управления технологического развития липецкого филиала «Россети Центр» Олег Середкин выступил с докладом о целях и основных проектах цифровой трансформации электросетевого комплекса. Специалист рассказал присутствующим о современном состоянии и проблемах электросетевого комплекса региона, и какой эффект ожидают энергетики от внедрения инновационного оборудования и цифровых технологий.

Особое внимание профессора из Португалии вызвала видеопрезентация о работе беспилотного летательного аппарата, тестирование которого завершают липецкие энергетики. Начальник управления объяснил, за счет каких технических характеристик разработчикам удалось увеличить время и дальность полета дрона до 40 километров, и как с помощью нейронных сетей инновационная разработка распознает за один полет до 22 дефектов.

- Конференция стала для нас эффективной международной площадкой для обмена экспертными мнениями по вопросам внедрения передовых технологий и перехода на «цифру» в различных сферах деятельности. Все прозвучавшие здесь идеи и разработки будут взяты на вооружение энергетиков для дальнейшей реализации программы цифровой трансформации электросетевого комплекса, - отметил начальник управления технологического развития Олег Середкин.

Реклама

Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Липецкэнерго обеспечивает экологическую безопасность производственной деятельности
На реализацию мероприятий в соответствии с программой обеспечения экологической безопасности за 9 месяцев 2019 года Липецкий филиал «Россети Центр» направил более двух миллионов рублей
Липецкие энергетики провели «Неделю электробезопасности» в дни школьных каникул
В рамках акции по профилактике электротравматизма филиал «Россети Центр Липецкэнерго» провел серию игровых уроков в школах и запустил цикл обучающих мультфильмов в сети медицинских учреждений города
«Россети Центр» и «Россети Центра и Приволжья» c начала года исполнили более 56 тысяч договоров присоединения и обеспечили выдачу потребителям свыше 1100 мегаватт мощности
В «Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра») и «Россети Центра и Приволжья» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья») подведены итоги работы по технологическому присоединению (ТП) к электрическим сетям за девять месяцев 2019 года
Более 700 миллионов рублей направили с начала года на охрану труда и обеспечение производственной безопасности работников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»* уделяют большое внимание охране труда и обеспечению производственной безопасности своих работников
Депутаты Комитета по энергетике Госдумы РФ ознакомились с работой цифрового диспетчерского пункта «Россети Центр» -управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» в Ижевске
В Центральном и Приволжском федеральных округах уже до конца текущего года будут запущены девять цифровых центров управления сетями
Новости 24
Липчане открыли сезон зимней рыбалки через 3 дня после ледостава
Старший пристав в Липецке оказалась замешана в коррупционных махинациях на 22 млн. рублей
Под Липецком подрядчика оштрафовали почти на 4 млн. за грязь вместо тротуара
Двум липецким школьникам грозит 6 лет за кражу из дома соседки
Липецкие автоинспекторы вывели из сумрака 50 «не светящихся» пешеходов
В Липецке благоустроят парк Молодежный, если горожане придут на субботник
Липчанин украл у москвичей 546000 рублей и спрятал их в гаражах
Появилось видео, как в Липецке на проспекте Победы подожгли "Киа Рио"
Мэрия Липецка: самый дешевый способ решить проблему - убрать трамваи
Пьяный липчанин на угнанной машине зацепил 3 припаркованных автомобиля
В Липецке из забитого колодца вытащили целый ковш салфеток с фекалиями
На 8,7% выросли денежные доходы липчан в этом году
В Липецке не станут объединять школы №15 и №32
За неделю в Липецке почти 3,5 тыс. человек заболели ОРВИ