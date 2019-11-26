Липецкэнерго приняло участие в Международной научной конференции SUMMA-2019

Международная научно-практическая конференция по проблемам управления, математического моделирования, автоматизации и энергосбережения собрала две сотни известных ученых и представителей крупных компаний со всего мира. На площадке Липецкого государственного технического университета в течение трех дней собравшиеся обсуждали главные направления развития теоретической науки и применения инновационного оборудования в век цифровой экономики.

В рамках пленарного заседания начальник Управления технологического развития липецкого филиала «Россети Центр» Олег Середкин выступил с докладом о целях и основных проектах цифровой трансформации электросетевого комплекса. Специалист рассказал присутствующим о современном состоянии и проблемах электросетевого комплекса региона, и какой эффект ожидают энергетики от внедрения инновационного оборудования и цифровых технологий.

Особое внимание профессора из Португалии вызвала видеопрезентация о работе беспилотного летательного аппарата, тестирование которого завершают липецкие энергетики. Начальник управления объяснил, за счет каких технических характеристик разработчикам удалось увеличить время и дальность полета дрона до 40 километров, и как с помощью нейронных сетей инновационная разработка распознает за один полет до 22 дефектов.

- Конференция стала для нас эффективной международной площадкой для обмена экспертными мнениями по вопросам внедрения передовых технологий и перехода на «цифру» в различных сферах деятельности. Все прозвучавшие здесь идеи и разработки будут взяты на вооружение энергетиков для дальнейшей реализации программы цифровой трансформации электросетевого комплекса, - отметил начальник управления технологического развития Олег Середкин.

Реклама

Фото Липецкэнерго