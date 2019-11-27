В Липецке начался суд над членом убившей семью банды, который 12 лет прятался в Тамбовской области

В Липецке спустя 12 лет предстал перед судом 34-летний Василий Камленков – один из участников банды, которая жестоко убила семью Фаварисовых в Добровском районе в 2008 году. Все эти годы участник кровавого нападения жил под чужим именем в Тамбовской области. Его задержали только в июне этого года.

За годы в бегах Камленков успел обзавестись большой семьей – сейчас у него 8 детей от разных женщин. Согласно материалам суда, в тот жуткие вечер, 27 декабря, в дом к пенсионерам пришли пятеро цыган из Лебедянского района, сказали, что у них сломалась машина и попросились переночевать.

Вскоре 86-летнюю женщину ее 79-летнего супруга и их 46-летнего сына связали, избивали и требовали деньги. Пенсионерке сломали позвоночник и задушили. Та же участь ждала и других членов семьи. Разбойники забрали из дома деньги и ценные вещи, а затем открыли газ и ушли. Дом не взорвался, как планировали негодяи. Тела на следующий день нашла дочь пенсионеров, которая приехала к родителям встречать Новый год.

Задержали последнего участника жестокого убийства 10-летней давности.Видео: СК России

Остальные участники той банды понесли наказание: в 2010 году Николай Дема, Дмитрий Волошин, Наталья Ушакова и Ева Федченкова получили от 15 до 21 года за разбойное нападение и убийство. Но Камленков успел сбежать, по версии следствия, именно он расправился с сыном пенсионеров. Его имя назвали подельники.

По версии следствия, Камленков 5 раз ударил по голове сына хозяев дома, повалил его на пол лицом вниз и обхватил за шею. Затем нападавший стянул с кровати простынь, оторвал тканевый жгут и обмотал вокруг шеи потерпевшего, сидя у него на спине. Волошин удерживал жертву, а Камленков продолжал душить, пока мужчина не скончался.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, процесс над последним фигурантом начался в эту среду, 27 ноября. К началу суда он уже во всем сознался.