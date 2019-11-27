2019-11-27T16:14:44+03:00
Происшествия

В Липецке начался суд над членом убившей семью банды, который 12 лет прятался в Тамбовской области

Василий Камленков, живя под чужим именем, успел завести 8 детей от разных женщин [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Фигурант сознался в убийствеФигурант сознался в убийствеФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В Липецке спустя 12 лет предстал перед судом 34-летний Василий Камленков – один из участников банды, которая жестоко убила семью Фаварисовых в Добровском районе в 2008 году. Все эти годы участник кровавого нападения жил под чужим именем в Тамбовской области. Его задержали только в июне этого года.

За годы в бегах Камленков успел обзавестись большой семьей – сейчас у него 8 детей от разных женщин. Согласно материалам суда, в тот жуткие вечер, 27 декабря, в дом к пенсионерам пришли пятеро цыган из Лебедянского района, сказали, что у них сломалась машина и попросились переночевать.

Вскоре 86-летнюю женщину ее 79-летнего супруга и их 46-летнего сына связали, избивали и требовали деньги. Пенсионерке сломали позвоночник и задушили. Та же участь ждала и других членов семьи. Разбойники забрали из дома деньги и ценные вещи, а затем открыли газ и ушли. Дом не взорвался, как планировали негодяи. Тела на следующий день нашла дочь пенсионеров, которая приехала к родителям встречать Новый год.

Задержали последнего участника жестокого убийства 10-летней давности.Видео: СК России

Остальные участники той банды понесли наказание: в 2010 году Николай Дема, Дмитрий Волошин, Наталья Ушакова и Ева Федченкова получили от 15 до 21 года за разбойное нападение и убийство. Но Камленков успел сбежать, по версии следствия, именно он расправился с сыном пенсионеров. Его имя назвали подельники.

По версии следствия, Камленков 5 раз ударил по голове сына хозяев дома, повалил его на пол лицом вниз и обхватил за шею. Затем нападавший стянул с кровати простынь, оторвал тканевый жгут и обмотал вокруг шеи потерпевшего, сидя у него на спине. Волошин удерживал жертву, а Камленков продолжал душить, пока мужчина не скончался.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, процесс над последним фигурантом начался в эту среду, 27 ноября. К началу суда он уже во всем сознался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Вандалы навредили Липецку на миллионы рублей – в мэрии хотят ужесточить наказание
В этом году у 2 управляшек Липецка аннулировали лицензии
Под Липецком пенсионер провалился под лед – спасти не успели
В Липецке девушка гналась на такси за угнанной «Тойотой» отца
В Липецке въедут в свои квартиры почти 300 бывших обманутых дольщиков
В Липецке снижается количество ДТП с пешеходами
Липчане недовольны качеством медицины и работой власти
В Липецке и области ищут девушку из Костромы
Липецкий бассейн признан одним из лучших в стране
В Липецке поймали вора, укравшего более 8000 рублей из кассы магазина
Под Липецком столкнулись "Лада" и "Фольксваген": есть пострадавший
Липчане открыли сезон зимней рыбалки через 3 дня после ледостава
Старший пристав в Липецке оказалась замешана в коррупционных махинациях на 22 млн. рублей
Под Липецком подрядчика оштрафовали почти на 4 млн. за грязь вместо тротуара
Двум липецким школьникам грозит 6 лет за кражу из дома соседки
Липецкие автоинспекторы вывели из сумрака 50 «не светящихся» пешеходов
В Липецке благоустроят парк Молодежный, если горожане придут на субботник
Липчанин украл у москвичей 546000 рублей и спрятал их в гаражах
Появилось видео, как в Липецке на проспекте Победы подожгли "Киа Рио"
Мэрия Липецка: самый дешевый способ решить проблему - убрать трамваи
Пьяный липчанин на угнанной машине зацепил 3 припаркованных автомобиля
В Липецке из забитого колодца вытащили целый ковш салфеток с фекалиями
На 8,7% выросли денежные доходы липчан в этом году
В Липецке не станут объединять школы №15 и №32
За неделю в Липецке почти 3,5 тыс. человек заболели ОРВИ