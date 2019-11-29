Лучшие аграрии региона получили награды

Работников агропромышленного комплекса чествовали в областном Центре культуры, народного творчества и кино, где состоялся традиционный праздник, посвящённый дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Лучшие представители отрасли получили заслуженные награды.

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Указом Президента России Владимира Путина почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской федерации» присвоено четырём жителям Липецкой области. В числе награждённых зоотехник-селекционер крестьянского хозяйства «Речное» Светлана Артёмова, глава сельскохозяйственного предприятия Сергей Климентов, генеральный директор сельхозпредприятия «Битюг» Иван Незнамов и управляющий отделением СХПК «Тележенка» Николай Панкратов.

Ещё 11 человек получили ведомственные награды, 30 тружеников сельского хозяйства Липецкой области отмечены региональными наградами.

Глава региона в видеообращении, которое демонстрировалось на празднике, поздравил аграриев и поблагодарил их за работу.

«Сегодня Липецкая область – лидер в России по производству сахара и овощей закрытого грунта, у нас рекордный урожай зерновых. В этом – ваша заслуга. Спасибо за ваш тяжёлый, но очень важный труд», – сказал Игорь Артамонов.

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2019 год оказался для аграриев региона рекордным. Наиболее значимые результаты достигнуты в растениеводстве. По итогам уборочной кампании валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 3,2 млн тонн. За всю историю области это лучший результат. Впервые собрано 5,2 млн тонн сахарной свёклы. Рекордным оказался и урожай масличных – 711 тысяч тонн, почти на 200 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Превзошли работники регионального сельского хозяйства и прошлогодние показатели по сбору рапса, сои и подсолнечника.

Высокие результаты достигнуты и в других направлениях отрасли. Растут объёмы производства тепличных овощей, молока, мяса и яиц.

Фото пресс-службы обладминистрации.