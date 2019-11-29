2019-11-29T16:15:08+03:00
Общество

Лучшие аграрии региона получили награды

2019 год оказался для аграриев региона рекордным
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Работников агропромышленного комплекса чествовали в областном Центре культуры, народного творчества и кино, где состоялся традиционный праздник, посвящённый дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Лучшие представители отрасли получили заслуженные награды.

.

.

Указом Президента России Владимира Путина почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской федерации» присвоено четырём жителям Липецкой области. В числе награждённых зоотехник-селекционер крестьянского хозяйства «Речное» Светлана Артёмова, глава сельскохозяйственного предприятия Сергей Климентов, генеральный директор сельхозпредприятия «Битюг» Иван Незнамов и управляющий отделением СХПК «Тележенка» Николай Панкратов.

Ещё 11 человек получили ведомственные награды, 30 тружеников сельского хозяйства Липецкой области отмечены региональными наградами.

Глава региона в видеообращении, которое демонстрировалось на празднике, поздравил аграриев и поблагодарил их за работу.

«Сегодня Липецкая область – лидер в России по производству сахара и овощей закрытого грунта, у нас рекордный урожай зерновых. В этом – ваша заслуга. Спасибо за ваш тяжёлый, но очень важный труд», – сказал Игорь Артамонов.

.

.

2019 год оказался для аграриев региона рекордным. Наиболее значимые результаты достигнуты в растениеводстве. По итогам уборочной кампании валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 3,2 млн тонн. За всю историю области это лучший результат. Впервые собрано 5,2 млн тонн сахарной свёклы. Рекордным оказался и урожай масличных – 711 тысяч тонн, почти на 200 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Превзошли работники регионального сельского хозяйства и прошлогодние показатели по сбору рапса, сои и подсолнечника.

Высокие результаты достигнуты и в других направлениях отрасли. Растут объёмы производства тепличных овощей, молока, мяса и яиц.

Фото пресс-службы обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Даст ли банк второй кредит, если не выплатил первый?
Решили с женой взять кредит на ремонт квартиры. Но у меня уже есть автокредит. Сосед говорит, что по новым правилам банк не даст мне второй. Правда ли это? И какие условия нужно выполнить, чтобы получить деньги? Андрей, Красноярск
Уральские сказки о пропавших сотнях миллионов
В суде выяснилось, что депутат Заксобрания Свердловской области Геннадий Ушаков через родных и знакомых влияет на десяток успешных фирм. Но если верить декларациям о доходах - зарабатывает на уровне продавца «Пятерочки»
«Она зазвездилась»: одноклассники рассказали, почему обижают и пинают девочку, которую выгнали с чаепития
Мальчик отпинал второклассницу, но его мама считает, что сын в этой истории не агрессор, а жертва. Корреспонденты КП-Новосибирск выслушали обе стороны конфликта
Новости 24
На следующей неделе в Липецке ограничат продажу алкоголя
Из-за работ на водозаборе в кранах липчан снизилось давление воды
Лучшие аграрии региона получили награды
Липчан приглашают в зоопарк на показательные кормления змей и ящериц
В Липецке поймали мужчину, до смерти забившего молотком давнего друга
В понедельник 9 улиц Липецка останутся без света, 12 - без воды
Мэр Липецка призывает жаловаться на скользкие дороги и тротуары
Утром от гололеда в Липецке серьезно пострадали минимум 5 человек
Игорь Артамонов: «Европейский бизнес готов расширять сотрудничество с Липецкой областью»
Прожиточный минимум для соцдоплаты к пенсии в 2020 году останется прежним
В Липецке снова ждут гололед и видимость менее 500 метров в тумане
Этой ночью 40 единиц техники вышли на борьбу с гололедом
Рецидивист под Липецком пытался угнать автомобиль без аккумулятора
В Липецке МЧС эвакуирует школу №20
Разбивший три машины угонщик в Липецке набрал штрафов почти на 100 000 рублей
Игорь Артамонов: «ОЭЗ «Липецк» опережает в своем развитии другие подобные площадки страны»
«Стальное дерево» помогло создать сельский досуговый клуб в Тербунском районе
Под Липецком из-за выезда на встречную столкнулись три машины
В Липецке от горящего сарая огонь перекинулся на гараж и другие строения
19 «КамАЗов» вышли на борьбу с гололедом в Липецке
За месяц в Липецке за захлопнувшимися дверями остались 8 детей
Управляющим компаниям Липецка пригрозили уголовными делами за лед и сосульки
Павел Путилин: «Самыми масштабными расходами станут статьи, влияющие на повышение качества жизни»