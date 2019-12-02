Игорь Батищев: «Моя работа – это мое хобби, образ жизни».

Игорь Иванович недавно отпраздновал 70-летний юбилей, и почти 30 из них он возглавляет знаменитую (и не только в Липецке) школу-интернат для слепых и слабовидящих детей. В свои «не юношеские» годы Игорь Батищев, как и прежде, энергичен, у него крепкое рукопожатие и открытый взгляд, он полон новых планов. Помимо основной работы Игорь Иванович активно занимается и общественной деятельностью - председательствует в Липецком отделении Российского детского фонда, возглавляет региональное отделение Союза пенсионеров, является председателем облсовета директоров учреждений господдержки и т.д. Перечень его «должностей и нагрузок», впрочем, как и наград, и званий, обширен. А совсем недавно он стал еще и Почетным гражданином Липецкой области.

- Игорь Иванович, как удается со всем этим справляться, работать в таком ритме?

- Меня бодрит активная жизненная позиция, сам себя накручиваю (замечает он с улыбкой – авт.), рутина – это не для меня. Работа – вот мое хобби, никогда полностью не использую отпуск. А вдохновляют глаза ребят, они всегда смотрят на тебя с надеждой, ждут какой-то новизны.

- Многое изменилось за эти, без малого 30 лет, что возглавляете известное в регионе (и за его пределами) специализированное образовательное учреждение?

- Кардинально. Если вначале это было типовое здание, где обучалось 150 учеников, то сегодня уже образовательный комплекс, включающий 10 структурных подразделений, в котором учится порядка 600 детей, в том, числе с 11 регионов России. Я по натуре коммуникабельный, у меня много друзей в разных сферах деятельности, и ради своих воспитанников готов «идти напролом». Когда потребовалась сделать пристройку, обращался и к сенаторам, и депутатам Госдумы, губернатору, предпринимателю–миллиардеру Усманову – и мы своего добились. Помощь всегда принимаем, но с протянутой рукой не ходим – сами зарабатываем помимо бюджетных средств около 60 млн рублей. Стремлюсь, чтобы у наших ребятишек было все необходимое.

«Стараюсь дать удочку, научить ловить рыбу»

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«Школа Батищева» сегодня - это центр непрерывной медико-психологической и педагогической реабилитации детей с тяжелыми нарушениями зрения. И главная задача, как уверен Игорь Батищев – учить детей-инвалидов так, чтобы они были полностью адаптированы к жизни:

- Я сам воспитанник профтехобразования и считаю, что в учебном процессе должна быть практическая направленность. Чтобы решали на уроках задачи не о землекопах и пунктах А и Б, а с конкретной привязкой к жизни – получил человек пенсию, и как ее рассчитать, чтобы прожить на эти деньги. То же и по другим предметам, и в мастерских – не просто однообразная работа с инструментом, а реальный ремонт, починка – те навыки, что пригодятся в быту. Я стараюсь «дать удочку», научить «ловить рыбу». Потому все наши воспитанники адаптированы, устроены, поступают и в колледжи, и в вузы.

Три кита

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В Центре для ребят созданы все условия для образования и развития, реализации творческих способностей. Здесь единственный в стране учебно-воспитательный комплекс с детским садом и загородной базой, для иногородних есть спальный корпус, функционирует 40 кружков. Вместе с образованием ребята получают и профессиональные навыки. В Центре введено раннее изучение иностранных языков, работает филиал музыкальной школы, ИЗО-мастерская, театральная студия, здесь отличная библиотека, есть и свой «Джаз-бенд». А главное, что подобрался коллектив педагогов-единомышленников - Игорь Батищев сумел создать в школе атмосферу большой и дружной семьи.

- В первую очередь должна быть любовь к таким необычным детям, желание не «просто работать», а с полной отдачей, - замечает Игорь Иванович. – У меня была глубоко верующая бабушка, она научила меня придерживаться трех главных правил – любить детей, уважать старших и протягивать руку помощи сирым и убогим. Этим заповедям и следую всю свою жизнь. Считаю, что надо всегда делать по-максимуму, и если занят любимым делом – посвящать себя ему полностью, не от «сих до сих» пор. Никогда не отключаю телефон, всегда готов выслушать и уверен, что можно найти выход из любой сложной ситуации. И если наших ребят природа в чем-то и обделила, то мы стараемся дать им все необходимое, сделать их жизнь насыщенной и интересной. Наши дети ездят по стране, бывают и заграницей – участвуют в соревнованиях, конкурсах. Запомнилась поездка в Америку – были в аналогичных школах в штатах Вашингтон и Монтана – здесь, в сравнении, отчетливо осознаешь, насколько же талантливы наши дети и хороша наша страна.

«Человек, удивительный во всех смыслах»

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Такое общее мнение о своем руководителе выразила Галина Горбунова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, которая работает в школе почти 25 лет. Она знает Игоря Батищева (еще по работе в училище №6) без малого уже 40 лет.

- Некоторые считают его чересчур требовательным, но так и должно быть, когда все делаешь на совесть. Это необыкновенно деловой человек – и всегда был таким, - делится Галина Ивановна. – Он фанат своего дела, весь в работе плюс необычайное чувство нового, он все время работает на опережение.

По словам Галины Горбуновой, у их руководителя жизненный принцип «не тлеть, а гореть». И если ставит цель, то обязательно надо быть лучшим в ее реализации.

А «за своих воспитанников он всегда горой, будет биться за каждого ребенка», - замечает Галина Ивановна. Она вспомнила случай с воспитанницей, которая попала к ним из детдома с диагнозом «умственно отсталый ребенок». Благодаря усилиям педагогов, лично поддержке директора, девочка сумела раскрыть свой потенциал, опровергнув «врачебный приговор». Она не только смогла закончить школу, а поступила в Кисловодский медколледж, который закончила с отличием. И таких примеров, как поведала нам Галина Ивановна, не один, и не два.

- А еще Игорь Иванович умеет подобрать людей, команду, «применить к делу» способности каждого, - отмечает она. – Потому и пишут в отзывах многочисленные гости, коллеги, бывающие у нас – «мы в восхищении от увиденного!». А больше всего мне нравится, что в нашей школе «свой дух», у нас полудомашняя обстановка, и ребятишки чувствуют себя здесь в полной защищенности, комфортно и уютно, и они готовы ко взрослой жизни.

Владимир КУЛИК. Фото и видео автора.