2019-11-29T14:53:37+03:00
Экономика

Липецкэнергоподготовилоэнергообъекты к зиме

Энергетики липецкого филиала «Россети Центр» завершили ремонтные работы на двух крупных подстанциях в Данковском районе
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Для обеспечения надежного электроснабжения более 12 тысячпотребителейв 24 населенных пунктах, социально-значимых объектов и крупных предприятий Данковского района энергетики провели ремонт силовых трансформаторов на ПС 110/35кВ «Химическая» и ПС 35/10 кВ «Данков-Сельская».

На подстанции «Данков-Сельская»были обновлены переключающее устройство и термосифонный фильтр масляного трансформатора, а также заменены физически устаревшие маслонаполненные вводы, газовое реле и термосигнализатор. Подстанция с рабочим напряжением 35/10 кВ является основным питающим центром для 9 тысяч жителейи источником электроснабжения большинства социально значимых объектов района.

Аналогичные работы произведены и на подстанции, напряжением 110/ 35 кВ «Химическая», расположенной в селе Никольское Данковского района. Основными потребителями питающего центра являются крупные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в числе которых и современные предприятияособой экономической зоны «Данков».

Общий объем затрат на ремонт указанных подстанций составил более 3,3 миллиона рублей.

- Качественно и в срок выполненные мероприятия в рамках ремонтной программы позволяют пройти зимний максимум нагрузок без перерывов в электроснабжении и обеспечить стабильную подачу электроэнергии потребителям и важным социальным объектам района, - подчеркнул первыйзаместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» Владимир Тихонов.

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Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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