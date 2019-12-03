Липецкэнерго приняло участие во Всероссийском конкурсе корпоративных музеев

В Перми завершился Всероссийский конкурс "Корпоративный музей-2019". В этом году свои выставочные проекты на нем представили 44 ведущие компании различных отраслей со всей страны. Среди участников от топливно-энергетического комплекса были заявлены 11 крупных компаний, в числе которых был и филиал «Россети Центр Липецкэнерго».

Творческое состязание проходило в два этапа. В первом заочном туре энергетики представили презентационный проект своего исторического выставочного зала в номинации «Музей для будущего». Для второго – очного заседания Экспертного Совета специалисты Липецкэнерго сняли подробный видеоролик об истории создания музея и электрификации области от первых гидроэлектростанций до современного цифрового оборудования.

Помимо традиционных экскурсий для деловых партнеров и гостей Липецкэнерго, сотрудники корпоративного музея в этом году активно внедряют геймификацию в свою практику, организовывая обучающие путешествия в прошлое и будущее компаний в игровой форме. Серия квестов и викторин помогают школьникам повысить энергограмотность, а студентом проявить свои знания в области электроэнергетики и энергосбережения.

В историческом музее липецких энергетиков можно не только примерить костюм электромонтера и проверить все уникальные приборы в действии, но и самим сделать экспонат. Липецкэнерго запустило конкурс арт-объектов «Энергорегион», в котором участвуют компании топливно-энергетического комплекса, а также студенты профильных специальностей высших и средних учебных заведений. На конкурс уже представлены три интерактивных арт-объекта от студентов липецкого металлургического колледжа и липецкого технического университета. Все проекты займут почетное место в обновленном музее уже в будущем году.

- Участие в таком масштабном мероприятии – это отличная возможность для обмена опытом и стимул к дальнейшему развитию. Мы смогли продемонстрировать не только важность сохранения истории и традиций в энергетике, но и подчеркнуть обучающую и профориентационную составляющую функционирования нашего музея, - подвела итоги участия в конкурсе начальник управления по работе с персоналом Екатерина Мушникова.

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Фото Липецкэнерго