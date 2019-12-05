2019-12-05T17:21:30+03:00
Общество

Главная елка обошлась Липецку в 1.6 млн рублей без украшений

"КП" сравнила стоимость пушистых красавиц, установленных в городе
Юлия КЛЮЕВА
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Новогодняя елка на площади Петра Великого в ЛипецкеНовогодняя елка на площади Петра Великого в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
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До Нового года остается меньше месяца. И уже очень скоро в Липецке появится праздничная атмосфера. В середине декабря город засияет разноцветными огнями. А пока приготовления к самому волшебному празднику в году продолжаются.

ЕЛКА НА ПЛОЩАДИ ПЕТРА - 1,6 МЛН РУБЛЕЙ БЕЗ УКРАШЕНИЙ

На площади Петра Великого установили 24-метровую ель. Ее стоимость без учета украшений - 1,6 млн рублей. На ее офомрление ушло 3,5 км гирлянды и около 600 шаров. По данным пресс-службы мэрии, в ближайшее время наряд ели дополнят игрушки в виде конфет, а на верхушку установят "Полярную звезду".

Заказ на установку, праздничное оформление и разборку новогодних елей на площади Ленина-Соборная, Константиновой, у ДС "Звездный" и на микрорайоне "Университетский" обошелся в 3 359 674,80 рублей.

ЕЛКА НА СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ - 1,3 МЛН РУБЛЕЙ

Согласно документам на сайте госзакупок, на пушистую красавицу на Соборной площади из бюджета города выделили 1 305 822 рублей. То есть 768 638,4 рублей - на установку елки. В 108 408 рублей обошлось праздничное оформление. На разборку ели запланировано 353 326,8 рублей. Еще 75 448,8 нужно, чтобы снять с нее украшения.

Елочку уже установили на площади. Осталось нарядить ее гирляндами - 12 штук по 20,5 м, новогодними шарами - 250 штук, колокольчиками - 330 штук, а также поставить вокруг ограждение. Высота елки - 20 метров.

ЕЛКА У "ЗВЕЗДНОГО" - 806,8 ТЫС. РУБЛЕЙ

На 25-метровую ель у ДС "Звездный" выделили 806 829,6 рублей. Установка ели - 331 012,8 рублей. Нарядить символ Нового года - 184 227,6 рублей. Разборка ели - 170 792,4 рублей. 120 796,8 - разборка праздничного оформления. Елку украсят гирляндой - 2612 м. Повесят 66 светодиодных игрушек, 800 шаров и колокольчиков, бусы из шаров.

Общая стоимость елочек у ОЦКНТиК, на Соколе, в поселке Силикатный и в 15 микрорайоне - 623 119,20 рублей.

ЕЛКА НА СЫРСКОМ РУДНИКЕ - 170,1 ТЫС. РУБЛЕЙ

Кстати, на установку, праздничное оформление и разборку новогодних елок в поселках Матырский, Дачный, ЛТЗ понадобилось 380 574 рублей. Зеленая красавица на Сырском Руднике обошлась бюджету в 170 169,60 рублей. Хотя в том году цена контракта составляла 121 370 руб. Елка на площади Мира - в 231 186 рублей.

СВЕТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ - 3,4 МЛН РУБЛЕЙ

Напомним, что город также украсили яркими светящимися конструкциями. Так, световая пирамида - креативная елка у стадиона "Металлург" обошлась в 980 000 рублей. Арка-часы в сквере на улице Ворошилова - 450 000 рублей. Еще 5 арок на том же участке - 800 000 рублей. А "Проходящие цифры 2020" на Соборной площади - 1 183 000 рублей. Общая сумма - 3 413 000 рублей. В стоимость входит доставка, погрузка-разгрузка, монтаж и подключение к электрическим сетям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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