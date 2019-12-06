Игорь Артамонов: «Успех системы профессиональных квалификаций зависит от руководства»

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в V Всероссийском форуме «Национальная система квалификаций России», который прошел под эгидой Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям на площадке ВДНХ в Москве. Здесь собрались около 2,5 тыс. представителей работодателей, федеральных и региональных государственных органов, образовательных и экспертных организаций, советов по профессиональным квалификациям и центров оценки квалификаций.

Приветствие участникам форума направил президент России Владимир Путин. Руководитель страны отметил значение системы квалификаций в формировании современного рынка труда. «За прошедшее время благодаря плодотворному, конструктивному взаимодействию представителей органов государственной власти, объединений работодателей и профсоюзов национальная система квалификаций прошла важный этап становления и развития, укрепила свой потенциал, - подчеркнул глава государства. - Ее эффективное функционирование имеет большое значение для формирования в нашей стране современного, конкурентоспособного рынка труда, подготовки компетентных специалистов, обладающих основательными знаниями и навыками».

Президент отметил, что несмотря на достижения системы квалификаций необходимо и дальше обновлять ее инфраструктуру, учитывать растущие потребности в подтверждении профессиональных компетенций со стороны работодателей и работников, а также распространять опыт в регионах.

На площадке форума обсуждались стратегические направления развития национальной системы квалификаций. По итогам этого обсуждения проект стратегии развития национальной системы квалификаций до 2030 года будет направлен Президенту РФ.

Глава администрации Липецкой области, выступая на пленарной сессии, сказал, что успех внедрения системы профессиональных квалификаций в регионах зависит от заинтересованности его руководства. «Липецкая область заинтересована, - подчеркнул Игорь Артамонов. - Сегодня на рынке труда региона наблюдается структурный и качественный дисбаланс в рабочей силе. Мы встречаемся с представителями НЛМК, инвесторами ОЭЗ «Липецк», руководителями вузов, колледжей и уже достигли определенных договоренностей по быстрой перестройке программ, направлений подготовки, чтобы обеспечить сегодня и завтра потребности регионального рынка труда».

Также на форуме Игорь Артамонов и генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Александр Лейбович подписали соглашение о взаимодействии между администрацией Липецкой области и автономной некоммерческой организацией «Национальное агентство развития квалификаций». Документ, в частности, предполагает содействие применению профессиональных стандартов в организациях Липецкой области, внедрение независимой оценки квалификации, формирование и развитие региональной инфраструктуры национальной системы квалификаций в Липецкой области, развитие механизмов взаимодействия работодателей и организаций профессионального образования по совместному обеспечению качества подготовки кадров для экономики региона.