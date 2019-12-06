В Липецке катастрофически не хватает детских эндокринологов

В минувший четверг, 5 декабря, в Липецком горсовете состоялось заседание комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии. Парламентариям представили информацию о медико-социальной поддержке больных сахарным диабетом.

Как сообщила главный внештатный специалист-эндокринолог управления зравоохранения Наталья Горбунова, сахарный диабет на 3 месте среди причин смерти. Первые позиции занимают сердечно-сосудистые заболевания и онкология.33,5 тыс. человек, проживающих в Липецкой области, больны сахарным диабетом. Причем у 85% пациентов диабет 2 типа.

По данным пресс-службы горсовета, липчан бесплатно обеспечивают расходными материалами к инсулиновой помпе, а также тест-полосками. За прошедшие 10 месяцев на лекарства выделено 233 млн рублей - из федерального и регионального бюджетов. Однако, есть некоторые проблемы.

Так, председатель регионального отделения "Российская диабетическая ассоциация" Валентина Чернышова пожаловалась депутатам на строгие рамки закона о закупках. Дело в том, что существует несколько разновидностей инсулина. Каждому пациенту его нужно подбирать индивидуально. Но закон 44-ФЗ запрещает заказывать тот инсулин, на который "идут" пациенты.

Еще один вопрос, который обсудили собравшиеся, - обеспеченность врачебными кадрами. Как оказалось, эндокринологов в Липецке хватает. Врача не хватает лишь в поликлинике №9. Однако, город остро нуждается в детских эндокринологах. В областном центре их всего 4, хотя должно быть 18.

Итог заседания: парламентарии порекомендуют областному управлению здравоохранения включить детских эндокринологов в перечень дефицитных специальностей. Тогда можно будет привлечь в регион специалистов в рамках "Губернаторского миллиона".