СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-03T11:15:23+03:00

Еще один врач приехал в Липецк за "Губернаторским миллионом" Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

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Еще один врач получил "Губернаторский миллион". Об этом сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов на своей странице в Инстаграм. Так, в Липецк из Воронежской области приехала доктор медицинских наук Наталья Полянская. Она будет работать заведующей офтальмологическим отделением в больнице №2. Наталья - доктор медицинских наук, автор 4 патентов и более 70 печатных работ. Стаж работы - 24 года.

Напомним, "Губернаторский миллион" - новая мера поддержки медицинских работников. Врачам дефицитных специальностей, которые впервые устраиваются в государственные медучреждения региона выплачивают 1 млн рублей. Первый "Губернаторский миллион" в Липецке получил молодой врач анестезиолог-реаниматолог из Воронежской области.

Кстати, медики, отправляющиеся работать в села, могут получить еще миллион по программе "Земский доктор".

Инстаграм Игоря АртамоноваФото: Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU