Еще один врач приехал в Липецк за "Губернаторским миллионом"
Еще один врач получил "Губернаторский миллион". Об этом сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов на своей странице в Инстаграм. Так, в Липецк из Воронежской области приехала доктор медицинских наук Наталья Полянская. Она будет работать заведующей офтальмологическим отделением в больнице №2. Наталья - доктор медицинских наук, автор 4 патентов и более 70 печатных работ. Стаж работы - 24 года.
Напомним, "Губернаторский миллион" - новая мера поддержки медицинских работников. Врачам дефицитных специальностей, которые впервые устраиваются в государственные медучреждения региона выплачивают 1 млн рублей. Первый "Губернаторский миллион" в Липецке получил молодой врач анестезиолог-реаниматолог из Воронежской области.
Кстати, медики, отправляющиеся работать в села, могут получить еще миллион по программе "Земский доктор".
Инстаграм Игоря АртамоноваФото: Инстаграм.
ИСТОЧНИК KP.RU