2019-12-09T16:02:58+03:00
Происшествия

После «минирования» концерта реперов «HammAli и Navai» в Липецке обстреляли

Александр Громов и Наваи Бакиров написали заявление в полицию
Лия МУРАДЬЯН
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Эвакуация с концерта в ЛипецкеЭвакуация с концерта в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.
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Визит реп-дуэта «HammAli и Navai» в Липецк обернулся криминальным скандалом. Напомним, что концерт проходил в воскресенье вечером, 8 декабря, в развлекательном центре «Мегаполис». Сначала концертный зал «заминировали» анонимы, к месту стянулись спецслужбы и техника, всех посетителей, сотрудников и артистов, около 600 человек, эвакуировали. При этом зрители остались на холоде без верхней одежды. Людей пускали погреться в пожарные и патрульные машины.

Эвакуация с концерта в Липецке Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Эвакуация с концерта в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Эвакуация с концерта в Липецке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Эвакуация с концерта в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Но на этом приключения реперов Александра Громова и Наваи Бакирова в Липецке на закончились. По словам солистов, после концерта по ним открыли огонь. От клуба «Мерседес» реперов начала преследовать «Лада-Приора», водитель которой подрезал и мешал движению, пишет Super.ru со ссылкой на представителей группы. В районе села Становое Липецкой области солисты группы услышали звуки выстрелов. После чего они свернули с федеральной трассы и поехали в ближайший отдел полиции.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, заявление зарегистрировали в дежурной части Становлянского района.

– Со слов заявителей, в непосредственной близости от их автомобиля по пути следования в Москву были слышны хлопки похожие на выстрелы, – пояснила врио начальника пресс-службы УМВД области Ольга Снежкова. – Никто не пострадал. По факту дорожного происшествия в Липецком районе проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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