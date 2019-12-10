Валентин Сонин: «Вы – наследники Великой Победы! Должны с честью и гордостью нести это звание»

Неделя декабря началась со значимого для России праздника – Дня героев Отечества. В это день мы традиционно вспоминаем всех тех, кто отдал жизнь на полях сражений за Отчизну, и тех, кто продолжает честно выполнять свой долг перед Родиной: долг Солдата и Гражданина России.

В продолжение патриотической темы 12 декабря мы будем всей страной отмечать День Конституции Российской Федерации – один из важнейших праздников для современного российского государства.

Два таких значимых праздника – это хороший повод для интересного и серьёзного разговора молодёжи с представителями власти.

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В Липецком филиале Президентской академии состоялась встреча студентов и профессорско-преподавательского состава с членом Совета Федерации Федерального собрания РФ Олегом Королёвым, героем Советского Союза Юрием Чуриловым и руководителем регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Валентином Сониным. Многочисленные ордена и медали на парадных мундирах Юрия Чурилова и Валентина Сонина говорили без слов о героическом прошлом и больших заслугах перед Отечеством их владельцев. Однако сами гости были очень открыты в общении, с удовольствием отвечали на вопросы, а свои подвиги называли просто частью повседневной работы. «Мы встречаемся с вами в День героев Отечества и славим всех тех, кто защитил свободу и независимость нашей великой Родины. Сто тридцать одна тысяча шестьсот человек наших с вами земляков не вернулись с фронтов Великой Отечественной Войны! А потом сложнейший восстановительный период после войны…И мы сегодня должны гордиться нашими достижениями. Вы – наследники Великой победы, должны об этом помнить и с честью нести это звание», - подчеркнул в своём обращении к собравшимся Валентин Сонин. Юрий Чурилов ответил на вопрос о присвоении ему звания Героя Советского Союза: «Я не ощущал, что совершаю какой-то героический поступок. Об этом некогда думать, ты просто выполняешь свою работу». И в его словах чувствовалась гордость профессионала своего дела. До конца выполнить свой гражданский или профессиональный долг – не это ли задача героя во все времена? Созвучно этому призыву было выступление Олега Королёва, который посоветовал всем молодым людям «настроиться на успех и постоянно работать над собой». Видный политический деятель с более чем двадцатилетним опытом руководителя Липецкой области, внёсшим весомый вклад в её развитие, рассказал, что он и сейчас старается постоянно расти над собой: «Стоит только расслабиться, не отреагировать на новые тенденции в управленческой работе – и ты уже отстал, ты не успеешь даже в последний вагон». Студенческая аудитория, немного робевшая в присутствии именитых гостей, с удовольствием и интересом слушала советы и наставления старшего поколения. Под конец, наиболее смелые задали свои вопросы. Спрашивали о новых вызовах в работе в Совете Федераций, о том, достаточно ли проводится в Липецке и области мероприятий патриотической направленности, кто такой современный патриот. В завершении встречи Валентин Сонин подарил академии двенадцати томную новую энциклопедию «Великая Отечественная война». Этот дар стал красивой точкой в мероприятии, но запятой в сессии встреч, посвящённых 75-летию Великой Победы в Липецком филиале РАНХиГС.

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