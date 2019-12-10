2019-12-10T16:15:08+03:00
Экономика

Липецкие энергетики примут участие в развитии автотуристского кластера "Задонщина"

Филиал "Россети Центр Липецкэнерго" планирует обеспечить мощностью 1,8 МВт особую экономическую зону туристско-рекреационного типа
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Для развития инфраструктуры туристического кластера «Задонщина» липецкие энергетики по заявке Администрации Задонского муниципального района разрабатывают проект подключения к электрическим сетям 20 новых объектов в селе Нижнее Казачье. Максимальная мощность энергопринимающих устройств составит 1,8 МВт.

Автотуристический кластер расположен в километре от города Задонск в живописном месте на пересечении трассы М4 и реки Дон. Реализация проекта развития особой экономической зоны туристско-рекреационного типа предусматривает создание комплекса взаимосвязанных объектов придорожного сервиса туристской направленности, коллективных средств размещения, предприятий общественного питания, спортивно-оздоровительных комплексов, торгово-развлекательных центров и других объектов сервисной инфраструктуры.

Ранее энергетиками были выполнены работы по присоединению очистных сооружений, максимальной мощностью 56 кВт. Для этого сетевая организация смонтировала двухтрансформаторную ТП-10,0,4кВ с силовыми трансформаторами мощностью по 100 кВА и построила участок линии электропередач протяженностью 1200 метров. Кроме того, для работы водозаборного узла максимальной мощностью 65 кВт специалисты Липецкэнерго осуществили монтаж более 700 метров кабельной линии 0,4кВ, произвели замену силовых трансформаторов на более мощные и выполнили наладку релейной защиты на ПС 110/35/10 кВ «Гороховская».

На все перечисленные мероприятия энергетики направили 5,7 миллионов рублей.

- Обеспечение своевременного технологического присоединения промышленных и социальных объектов развивающейся инфраструктуры Задонщины - это значимый вклад энергетиков в повышение инвестиционной привлекательности региона, а значит и улучшению общеэкономического показателя Липецкой области, - отметил начальник управления технологического присоединения филиала ПАО «МРСК» Эдуард Качура.

Реклама

Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Mail.ru Group и «Россети Центр» будут сотрудничать в сфере внедрения цифровых технологий
Mail.ru Group и ПАО «МРСК Центра» — управляющая организация ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работает под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») — подписали соглашение о сотрудничестве
Липецкэнерго обеспечивает экологическую безопасность производственной деятельности
На реализацию мероприятий в соответствии с программой обеспечения экологической безопасности за 9 месяцев 2019 года Липецкий филиал «Россети Центр» направил более двух миллионов рублей
Липецкие энергетики провели «Неделю электробезопасности» в дни школьных каникул
В рамках акции по профилактике электротравматизма филиал «Россети Центр Липецкэнерго» провел серию игровых уроков в школах и запустил цикл обучающих мультфильмов в сети медицинских учреждений города
«Россети Центр» и «Россети Центра и Приволжья» c начала года исполнили более 56 тысяч договоров присоединения и обеспечили выдачу потребителям свыше 1100 мегаватт мощности
В «Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра») и «Россети Центра и Приволжья» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья») подведены итоги работы по технологическому присоединению (ТП) к электрическим сетям за девять месяцев 2019 года
Более 700 миллионов рублей направили с начала года на охрану труда и обеспечение производственной безопасности работников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»* уделяют большое внимание охране труда и обеспечению производственной безопасности своих работников
Депутаты Комитета по энергетике Госдумы РФ ознакомились с работой цифрового диспетчерского пункта «Россети Центр» -управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» в Ижевске
В Центральном и Приволжском федеральных округах уже до конца текущего года будут запущены девять цифровых центров управления сетями
Новости 24
В Липецке на площади Победы автобус въехал в бок "Хендаю"
В среду в Липецке до +5 градусов, местами туман
В среду в Липецке перекроют часть улицы Папина
В Липецке улица Буденного на 3 дня останется без света из-за замены проводов
Игорь Артамонов вручил паспорта молодым гражданам Липецкой области
Игорь Артамонов: «Будем стремиться, чтобы лучшие технологии пилотировались у нас»
Жителя Липецка задержали за сообщение о минировании Кремля и Минюста
Под Липецком видеорегистратор снял привидение на проселочной дороге
В Липецке на Матырском водохранилище нашли труп рыбака
В Липецке на водохранилище оторвалась льдина с четырьмя рыбаками
За неделю в Липецке 3,8 тыс. человек заболели ОРВИ
Волонтеры, искавшие в Липецке подростка с собакой, помогли пенсионерке попасть домой
МЧС предупреждает: в Липецке туман с видимостью менее 500 метров
Липчанин, сидя в тюрьме, заставлял школьниц снимать видео 18+
В Липецке в тройном ДТП на Циолковского пострадали маленькие дети
В Липецке почти неделю ищут дезориентированного пенсионера
В Липецке 25-летний мужчина обокрал магазин
В Липецке полицейские спасли женщину, желающую спрыгнуть с 7 этажа
Под Липецком судили осквернителя могил
В Липецке улицу Папина расчищают от проводов
Прокуратура проверит видео с матом мэра Липецка
СКР: Коррупцию регистрируют во всех сферах деятельности в Липецкой области