Липецкие энергетики примут участие в развитии автотуристского кластера "Задонщина"

Для развития инфраструктуры туристического кластера «Задонщина» липецкие энергетики по заявке Администрации Задонского муниципального района разрабатывают проект подключения к электрическим сетям 20 новых объектов в селе Нижнее Казачье. Максимальная мощность энергопринимающих устройств составит 1,8 МВт.

Автотуристический кластер расположен в километре от города Задонск в живописном месте на пересечении трассы М4 и реки Дон. Реализация проекта развития особой экономической зоны туристско-рекреационного типа предусматривает создание комплекса взаимосвязанных объектов придорожного сервиса туристской направленности, коллективных средств размещения, предприятий общественного питания, спортивно-оздоровительных комплексов, торгово-развлекательных центров и других объектов сервисной инфраструктуры.

Ранее энергетиками были выполнены работы по присоединению очистных сооружений, максимальной мощностью 56 кВт. Для этого сетевая организация смонтировала двухтрансформаторную ТП-10,0,4кВ с силовыми трансформаторами мощностью по 100 кВА и построила участок линии электропередач протяженностью 1200 метров. Кроме того, для работы водозаборного узла максимальной мощностью 65 кВт специалисты Липецкэнерго осуществили монтаж более 700 метров кабельной линии 0,4кВ, произвели замену силовых трансформаторов на более мощные и выполнили наладку релейной защиты на ПС 110/35/10 кВ «Гороховская».

На все перечисленные мероприятия энергетики направили 5,7 миллионов рублей.

- Обеспечение своевременного технологического присоединения промышленных и социальных объектов развивающейся инфраструктуры Задонщины - это значимый вклад энергетиков в повышение инвестиционной привлекательности региона, а значит и улучшению общеэкономического показателя Липецкой области, - отметил начальник управления технологического присоединения филиала ПАО «МРСК» Эдуард Качура.

Реклама

Фото Липецкэнерго