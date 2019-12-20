День энергетика в Липецкэнерго отметили в 55-й раз

Накануне профессионального праздника энергетики подвели итоги своей деятельности, отметив лучших своих сотрудников ведомственными и отраслевыми наградами.

Сегодня филиал «Россети Центр Липецкэнерго» обеспечивает электроэнергией более 1,2 миллиона населения 18 административных образований. Производственный потенциал Липецкэнерго составляют 201 подстанций напряжением 35-110 кВ общей мощностью свыше 3 тысяч МВА и 9379 подстанций напряжением 6-10 кВ общей мощностью 1 708,98 МВА. Протяженность всех линий электропередачи – более 31 тысячи км, объем передаваемой электроэнергии - порядка 6 млрд. кВт ч в год. В настоящее время в зоне ответственности филиала находится более 70 % электросетевых активов области.

Только за последние 10 лет в развитие электросетевого комплекса Липецкэнерго направлено более 9 миллиардов рублей. За период с 2009 по 2019 год в эксплуатацию было введено 2160,08 МВА трансформаторной мощности и построено 3459,58 км линий электропередачи. Это позволило не только повысить надежность энергоснабжения потребителей, но и присоединить десятки тысяч новых на общую мощность 791,43 МВт. Техническое перевооружение энергоокомплекса осуществлялось с применением современного оборудования и новейших технологий, отвечающих принятой «Концепции цифровой трансформации».

Значимым событием в рамках этой деятельности стал запуск в 2019 году проекта «Цифровой РЭС» в Грязинском районе. «Дорожной картой» проекта предусмотрено не только обновление оборудование, но и изменение принципа работы персонала компании. В существующую сеть интегрируются «умные» устройства, которые позволят без участия оперативного персонала автоматически находить и выделять повреждения сети, сохраняя электроснабжение основной части потребителей. Всю информацию о месте и характере повреждения, а также о необходимом оборудовании для ремонта электромонтеры будут получать прямо на планшеты и телефоны.

В недалеком будущем внедрение цифровых технологий позволит снизить затраты на оперативное обслуживание сети на 30%, потери электронергии более чем на 80%, а среднее время восстановления сети на 38%. Жители района тоже смогут оценить положительное влияние цифровизации, поскольку помимо повышения надежности и качества передаваемой электроэнергии, внедрение новых технологий обеспечит сокращение сроков и стоимости подключения к сети.

Подводя итоги деятельности и обозначая перспективы развития директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Константин Драчук отметил: «Самыми значимыми из стоящих перед филиалом остаются задачи не снижать темпов роста и развития, продолжать реализацию намеченных проектов по укреплению энергосистемы региона, внедрять передовые технологи и главное - быть гарантом безопасного и бесперебойного энергоснабжения для наших потребителей. Уверен, что команда липецких энергетиков готова к решению этих задач».

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Фото Липецкэнерго