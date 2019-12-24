Двое жителей Липецкой области осуждены за попытку кражи проводов с ЛЭП

В декабре 2019 года Грязинский городской суд Липецкой области приговорил двух нарушителей Усманского района за попытку кражи энергооборудования к 400 часам исправительных работ и штрафам в 10 и 15 тысяч рублей. В конце августа этого года трое жителей Липецкой области недалеко от села Княжья Байгора сняли с линий электропередачи, принадлежащих липецкому филиалу «Россети Центр», около шести километров провода. При попытке срезать очередной кусок, один из них получил смертельный удар током. На подельников было заведено уголовное дело по статьям 30 и 158 Уголовного Кодекса РФ.

Очередной случай хищения электросетевого имущества произошел в конце ноября. В Лев-Толстовском районе липецкие энергетики обнаружили кражу двух вакуумных выключателей и двух блоков управления на ПС 35/10 кВ «Головинщино». Ущерб, нанесенный Липецкэнерго, составил более 45 тысяч рублей. По данному случаю энергетиками уже направлено заявление в полицию, проводится проверка.

- Правонарушители ставят под угрозу надежность работы всего электросетевого комплекса. По их вине без электроснабжения могут остаться добросовестные жители и объекты социальной жизнедеятельности. Поэтому мы совместно с правоохранительными органами усиливаем работу по борьбе с хищениями и защите объектов электросетевой инфраструктуры Липецкой области. Проводятся регулярные проверки пунктов приема цветных металлов, досмотр автотранспорта, совершаются совместные рейды по участкам ЛЭП. А, как показывает практика, наказание за подобные нарушения становятся все строже, - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото Липецкэнерго