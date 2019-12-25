Как помочь лицеисту «найти себя» в жизни

Любого школьника волнуют вопросы: кем стать в будущем, какую избрать специальность? И как уверены в лицее, важнейшая задача - помочь ученику определиться с выбором, раскрыв его таланты и способности.

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Выявить и развить задатки каждого

- Выбор профессии – один из главных жизненных выборов человека в юном возрасте. А чем раньше начнется работа по профессиональной ориентации, тем она эффективней, - считает директор лицея, заслуженный учитель РФ Наталья Ельчанинова. - Образование в нашем лицее – это ступенчатое восхождение к самоопределению выпускников. Главный секрет – найти любимое дело и заниматься им, а путь к успеху лежит через упорный труд. И именно лицей становится помощником ребенку в поисках себя.

Система образования в лицее и обеспечивает получение фундаментальных знаний, и помогает развитию у детей индивидуальных способностей, умения самостоятельно выбирать правильные жизненные ориентиры. В числе первых в области в лицее были открыты профильные классы, успешно работает кластер «Лицей-ЛГТУ-НЛМК». Сегодня в 8-11 классах организовано профильное обучение по трем направлениям – технологическому, естественно-научному и социально-экономическому. Интеллектуальный и личностный потенциал ребят раскрывается в сформированных школах профессиональной ориентации. Их названия говорят сами за себя – «Школа инженерной культуры», «Школа экономико-правовой грамотности», «Школа естественно-научной культуры», где лицеисты получают дополнительные знания по профильным предметам.

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С акцентом на практику

- Основным концептом является то, что дети погружаются в профессию не заочно, а пробуя себя в роли работников той или иной профессии, посещая предприятия-партнеры. Итогом является творческий индивидуальный проект, с которым лицеист выходит на конкурсы различного уровня, а полученные им достижения идут в «копилку» при поступлении в вуз в виде дополнительных баллов к ЕГЭ, - поясняет куратор одного из самых перспективных направлений – естественно-научного, победитель Первого чемпионата России по педагогическому мастерству - 2019 Анна Бутова.

А навыки проектной деятельности закладываются уже в 5 классе, в «предпрофильный период», когда выявляются интересы, склонности, способности ребят. Они овладевают азами логики научного познания, умениями правильно ставить цели и достигать их.

С 8 класса идет профессиональное самоопределение, и уже к 9 классу лицеисты выбирают тему, руководителя (это опытные педагоги лицея).

- Вся экспериментальная часть, говоря о проектах естественно-научной тематики, делается на предприятиях-партнерах – «Зеленхоз», «Зоопротеин», а также в ЛГПУ, ЛГТУ, Центре «Экомир», - поясняет Анна Бутова. – Ребята выполняют исследовательские работы и на базе ведущих клиник города. Их проекты направлены на популяризацию профессий узких специалистов. Сейчас мы делаем проект по телемедицине, сосудистой хирургии.

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Заряженность на успех

За прошедшие 4 года только через проекты естественно-научной направленности «прошло» около 120 лицеистов. Достижения ребят впечатляют – на конференциях, конкурсах различного уровня они заняли свыше 50 (!) призовых мест. Наукоемкий проект по медицинской генетике Тимофея Бутова (выиграл олимпиаду «Ломоносов», что дает 100 баллов к ЕГЭ) открыл ему горизонты науки, и сейчас будущий врач-исследователь учится в Первом МГМУ им.Сеченова. Также без вступительных испытаний в Петербургский госуниверситет поступил Евгений Ласкателев, подготовивший успешный проект по экологии. Призовое место в Бурденковской конференции получил проект по неонатологии Маргариты Григоровой (что добавило баллов к ЕГЭ), и сейчас она учится «на бюджете» на педиатра в Воронеже.

И подобных примеров немало. Такая четко выстроенная система профильного обучения в лицее доказала свою эффективность. Из 143 выпускников 2019 г. 128 поступили в вузы по избранному в лицее профилю обучения, и каждый третий из них – в престижные столичные вузы. По своим показателям «сорок четвертая» сегодня входит в ТОП-300 лучших школ России и в ТОП-20 по ЦФО.

Владимир Кулик

Фото из архива МАОУ «Лицей 44»

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