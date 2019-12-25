2019-12-25T13:56:40+03:00
Экономика

Липецкие энергетики с начала года провели 198 специализированных рейда по выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии.

Специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» за 11 месяцев 2019 года составили 214 актов бездоговорного и 970 актов безучетного потребления электроэнергии
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Сумма ущерба за похищенные 25,6 миллионов кВтч составила 78,9 миллионов рублей.

Кроме того, совместно с энергосбытовой компанией Липецкэнерго применяет вынужденные меры в отношении неплательщиков Липецкой области. В декабре этого года сразу два предприятия в Задонском районе остались без света. Причиной стала задолженность по оплате за электроэнергию. Владелец фермерского хозяйства больше года не платил по счетам. В итоге его долг перед энергетиками составил порядка 180 тысяч рублей. Энергосбытовая компания направила заявку на отключение должника. Бригады Липецкэнерго ограничили электроснабжение и небольшой заправки в Задонске. Долг за хозяином предприятия по данным ЛЭСК составил 130 тысяч рублей.

Владельцам обесточенных предприятий теперь нужно полностью погасить задолженность и оплатить стоимость работ бригады, восстанавливающей электроснабжение. Только после этого они снова смогут пользоваться электричеством. А попытка самовольного подключения обойдется дорого: за это полагается штраф от 10 до 15 тысяч.

- Работу по отключениям электроэнергии за неуплату бригады Липецкэнерго проводят день в день. Всего за 11 месяцев текущего года ограничения энергопотребления за долги были введены для 268 юридических и почти 1208 физических лиц, - отметил заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» Сергей Ветров.

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Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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