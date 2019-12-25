Энергия – это наша работа!

Наша жизнь немыслима без электричества – без него не обойтись ни в экономике, ни в быту. В Липецкой области сегодня именно филиал «Россети Центр Липецкэнерго» является крупнейшей электросетевой компанией региона, обеспечивая электроэнергией более 1,2 миллиона жителей 18 административных образований.

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«У вас фантастическая организация!»

Еще тогда, 55 лет назад, одним из значимых событий для экономики липецкого края стало образование нового предприятия – РЭУ «Липецкэнерго» в составе Липецких, Елецких и Лебедянских электросетей. За все эти годы энергетики активно наращивали потенциал, и сегодня протяженность линий электропередачи составляет свыше 31,2 тыс км, а объем передаваемой электроэнергии – более 6 млрд кВт/ч в год. В зоне ответственности филиала в настоящее время находится более 70% электросетевых активов области. Техническое перевооружение энергокомплекса осуществляется с применением новейших технологий, отвечающих концепции построения «умной сети».

- Многими значимыми достижениями отмечен и минувший год – это и выполнение инвестиционной программы в размере 650 миллионов рублей, и ремонтные работы на сумму 130 миллионов рублей. Наши основные задачи – не снижать темпов развития, внедрять передовые технологии, оставаться гарантом бесперебойного энергоснабжения для наших потребителей, - отметил директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Константин Драчук, обращаясь к липецким энергетикам во время торжественного мероприятия в ДК «Сокол».

Поблагодарив ветеранов отрасли и пожелав «большого будущего молодым», заместитель главы администрации региона Илья Тузов заметил: «Посмотрев ролик (о работе и людях Липецкэнерго- авт.) я увидел, что у вас фантастическая организация, где работают разносторонние люди».

В ходе торжественного мероприятия были, как и положено, поздравительные речи, награждения отличившихся. Энергетики показали, что умеют не только отлично работать, а и креативно мыслить – присутствовавшие в зале тепло встретили и концертные номера, и театрализованные сценки, обыгрывающие рабочие будни Липецкэнерго.

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Они делают наш мир светлее

В любом деле, в любой компании главное – это люди. Именно кадровый потенциал составляет главную ценность Липецкэнерго – те, кто делают наш мир светлее.

В компании немало тех, кто проработал 30 и даже 50 лет! Энергия опыта, «как ток по проводам», перетекает молодым специалистам, приумножая традиции отрасли. Образовались династии липецких энергетиков – к примеру, общий трудовой стаж династии Зольниковых-Красильниковых - 123 года.

Ветеран Липецкэнерго Александр Комаревцев по-прежнему в курсе дел родного предприятия, стаж работы заслуженного энергетика составляет 43 года. «Идите в Липецкэнерго – и не прогадаете, будете работать там по-настоящему!» - такой свой наказ он дает молодым.

И энергия молодости словно заряжает коллектив Липецкэнерго оптимизмом, меняя угол зрения на повседневные нагрузки. В компанию Алексей Кривоносов и Дмитрий Корнилов пришли на практику из университета и захотели остаться в команде. Участвовали в конкурсе на лучший энергетический отряд компании «Россети» - там показали свое профмастерство и творческие номера, заняв 2-е место. Останавливаться на этом не собираются, стремятся к тому, чтобы их энергетический отряд стал лучшим в стране.

О том, что для них значит работа в компании, в нашем блиц-опросе поделились сотрудники Липецкэнерго, профессионалы своего дела:

Анатолий Комаров, стаж работы в энергетике 26 лет: «Для меня - это большая часть сознательной жизни, горжусь, ни о чем не жалею»

Александр Герасимов, стаж работы электромонтером 20 лет: «Вышел на пенсию, но продолжаю трудиться, люблю свою работу».

Алексей Москалев, электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда Добровской РЭС, стаж работы 15 лет: «Благодарен судьбе, что сделал свой важный и правильный выбор в жизни».

Владимир КУЛИК. Фото автора.