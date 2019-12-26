Министр энергетики России Александр Новак и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский дали старт работе объектов электросетевого комплекса в девяти субъектах страны

Кроме того, в формате ВКС были открыты центры управления сетями в Брянской области, Республике Марий-Эл и г. Белгороде, а также центры обслуживания клиентов для потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея и г. Астрахани.

В пуске объектов в формате личного присутствия и в режиме ВКС приняли участие губернатор Красноярского края Александр Усс, губернатор Белгородской области Евгений Савченко, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, глава Республики Марий ЭЛ Александр Евстифеев, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, члены правительств, главы городских администраций и муниципальных образований субъектов РФ.

«Сегодня важное для отрасли событие, потому что мы вводим в эксплуатацию современные цифровые объекты, которые реализуются в соответствии с утвержденной советом директоров компании «Россети» программой цифровизации. Также начинают работу новые современные центры обслуживания потребителей и управления сетями. Рад, что компания реализует масштабную программу, направленную на повышение эффективности и создание возможности для подключения потребителей», – отметил министр энергетики РФ Александр Новак, поздравив всех работников, участвовавших в проектировании и строительстве, со знаковым событием, а также с наступающим Новым годом.

«Россети» суммарно сегодня вводят в эксплуатацию более 240 МВА новых трансформаторных мощностей. Это равно потреблению промышленного города с населением свыше 300 тысяч человек. Формируется мощнейший импульс для социально-экономического развития целого ряда субъектов нашей страны. Новые центры управления сетями позволят вывести управление энергоснабжением на качественно новый уровень для более чем 2,2 млн жителей, а современные комфортные центры обслуживания клиентов, которые сегодня откроют свои двери для первых посетителей, смогут обслуживать более 50 тысяч человек в год и предложить новые сервисы», - подчеркнул в своем докладе глава «Россетей» Павел Ливинский.

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ввели в эксплуатацию три модернизированных цифровых объектов оперативно- технологического управления: Городской диспетчерский пункт Белгородэнерго и Центры управления сетями (ЦУС) Брянскэнерго и Мариэнерго.

Диспетчерские пункты организованы на базе принципиально новой управленческой структуры оперативно-технологического управления, предусматривающей сокращение уровней управления сетевыми объектами, полную автоматизацию процессов и, как следствие, сокращение времени на ликвидацию технологических нарушений и выведение на новый уровень клиентских сервисов. Городской диспетчерский пункт Белгородэнерго будет управлять сетями г. Белгорода и Белгородского района, ЦУС Брянскэнерго и Мариэнерго - сетевыми комплексами своих регионов. Сюда будет передано диспетчерское управление из районов электрических сетей.

Все центры оборудованы цифровыми каналами связи и современными информационными системами, позволяющими в режиме реального времени контролировать состояние электросетевых объектов, видеть перетоки электроэнергии и мощности, анализировать параметры качества электроэнергии, текущие данные о напряжении у потребителя, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад.

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский отметил эффективное сотрудничество энергетиков с руководителями регионов, где открылись новые энергообъекты. «Эффективное взаимодействие с губернаторами позволяет нам успешно реализовывать масштабные проекты, повышая надежность электроснабжения, выводя электроэнергетику на новый уровень развития. Введенные сегодня в работу объекты станут еще одним значимым шагом к обеспечению качественно нового уровня электроснабжения потребителей во всех регионах нашего присутствия».

«От имени многочисленных потребителей Белгородской области хочу поблагодарить энергетиков за этот современный объект. На территории Белгородской области цифровая трансформация приобрела необратимый характер в первую очередь благодаря руководителю «Россетей» и генеральному директору «Россети Центр» Игорю Маковскому, а также всей команде белгородских энергетиков. Мы со своей стороны будем и дальше поддерживать все ваши начинания и проекты, чтобы построить умную энергосистему Белгородской области, которая в свою очередь станет частью умной системы Российской Федерации», - сказал губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

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Фото Липецкэнерго