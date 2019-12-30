2019-12-30T10:45:42+03:00
Экономика

Липецкэнерго обеспечило электроснабжение международного предприятия

Липецкие энергетики «Россети Центр» подключили к сетям новый цех защитных покрытий известной компании AkzoNobel
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Голландская компания AkzoNobel – это ведущий международный производитель декоративных красок и функциональных покрытий, обеспечивающий различные отрасли промышленности и потребителей во всем мире надежной и инновационной продукцией.

Для обеспечения максимальной мощности в 1,6 МВА на международной производственной площадке AkzoNobel, расположенной в городе Липецк, энергетики осуществили проектирование и строительство КЛ 6 кВ от подстанции «Трубная -2» до земельного участка заявителя. Специалистами Липецкэнерго для производства работ применялся современный метод горизонтально направленного бурения. Несмотря на уровень сложности, энергетики выполнили все работы в кратчайшие сроки.

- Качество во всем – в приоритете для нашей компании, поэтому для нас особенно важно иметь надежных партнеров, таких как филиал «Россети Центр Липецкэнерго». Ведь оперативное и качественное электроснабжение производственных площадок – один из показателей успешного функционирования современного предприятия, - выразил слова благодарности энергетикам директор филиала «Акзо Нобель Коутингс» Сергей Подсосов.

Реклама

Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Министр энергетики России Александр Новак и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский дали старт работе объектов электросетевого комплекса в девяти субъектах страны
В ситуационно-аналитическом центре штаб-квартиры «Россетей» в формате ВКС состоялся торжественный ввод в эксплуатацию подстанций 110 кВ в Красноярском крае, Алтайском крае, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе
Липецкие энергетики с начала года провели 198 специализированных рейда по выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии.
Специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» за 11 месяцев 2019 года составили 214 актов бездоговорного и 970 актов безучетного потребления электроэнергии
Mail.ru Group и «Россети Центр» будут сотрудничать в сфере внедрения цифровых технологий
Mail.ru Group и ПАО «МРСК Центра» — управляющая организация ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работает под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») — подписали соглашение о сотрудничестве
Липецкэнерго обеспечивает экологическую безопасность производственной деятельности
На реализацию мероприятий в соответствии с программой обеспечения экологической безопасности за 9 месяцев 2019 года Липецкий филиал «Россети Центр» направил более двух миллионов рублей
Липецкие энергетики провели «Неделю электробезопасности» в дни школьных каникул
В рамках акции по профилактике электротравматизма филиал «Россети Центр Липецкэнерго» провел серию игровых уроков в школах и запустил цикл обучающих мультфильмов в сети медицинских учреждений города
«Россети Центр» и «Россети Центра и Приволжья» c начала года исполнили более 56 тысяч договоров присоединения и обеспечили выдачу потребителям свыше 1100 мегаватт мощности
В «Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра») и «Россети Центра и Приволжья» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья») подведены итоги работы по технологическому присоединению (ТП) к электрическим сетям за девять месяцев 2019 года
Более 700 миллионов рублей направили с начала года на охрану труда и обеспечение производственной безопасности работников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»* уделяют большое внимание охране труда и обеспечению производственной безопасности своих работников
Депутаты Комитета по энергетике Госдумы РФ ознакомились с работой цифрового диспетчерского пункта «Россети Центр» -управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» в Ижевске
В Центральном и Приволжском федеральных округах уже до конца текущего года будут запущены девять цифровых центров управления сетями
Новости 24
Лучшим дворникам Липецка вручили благодарственные письма и премии
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни
Страшную елочку в микрорайоне "Звездный" в Липецке превратили в красавицу
В Липецке родители нашли мертвым 12-летнего школьника
В ДТП с фурой под Липецком пострадала 4-летняя девочка
Под Липецком у пенсионерки угнали «Мерседес»
В ДТП с автобусом Москва – Ростов, грузовиком и двумя иномарками погиб человек
В сельских досуговых центрах Липецкой области не следили за пожарной безопасностью
Липецкие следователи начали проверку о нарушении жилищных прав детдомовцев
В воскресенье в Липецке до 8 градусов мороза
В Липецке открыли Нижний парк
Липчан напугал 6-летний мальчик, который кидался петардами в прохожих
Почти 3000 норок из Украины поставили на карантин в Липецкой области
Суд обязал "Металлург" вернуть деньги, потраченные на концерт Темниковой в Липецке
Сотрудники Роспотребнадзора в Липецке выходят на рейды по «снюсам»
С поезда «Санкт-Петербург – Волгоград» под Липецком сняли экзотическую змею
В ДТП с перевернувшимся автобусом Москва – Тбилиси под Липецком еще одно уголовное дело
В выходные в Липецке до 4 градусов мороза и северо-восточный ветер
Причиной ДТП с перевернувшимся автобусом Москва-Тбилиси под Липецком могли стать изношенные шины
Липецких спасателей поздравили с профессиональным праздником
В Липецке в ДТП с автобусом и "Тойотой" пострадали дети
Под Липецком 30-летняя женщина угнала трактор
Игорь Артамонов выступил с докладом на Госсовете в Кремле