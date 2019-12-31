2019-12-31T12:02:17+03:00
Экономика

Липецкие энергетики зажгли огни болееста елок в области

Специалисты «Россети Центр Липецкэнерго»подключили праздничную иллюминацию в 82 населенных пунктах региона
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В преддверии Нового года Липецкэнерго обеспечило электроснабжение 102 ёлок и двадцати праздничных инсталляций в 18 районах области.

Благодаря энергетикам в этом году самыми яркими и многочисленными огнями озарился древний город Елец. Здесь на площади Ленина засияла 18-ти метровая главная елка. На ее украшение потребовалось тысяча лампочек и один километр гирлянды.

Светящиеся современные арт-объекты преобразили весь Елец. Праздничная иллюминация и яркие инсталляции сделали улицу Мира местной достопримечательностью для туристов и жителей города. Новогодними огнями встречают гостей городские и детские парки, сквер Харченко и даже Каракумский мост.

- Улицы и площади Липецкой области наполнились новогодним настроением благодаря свету огней новогодних елок и миллионов гирлянд. Обеспечение иллюминации в канун Нового года и Рождества жителей всех 18 районов – это вклад энергетиков в создание праздничной атмосферы, - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» Константин Драчук.

Для обеспечения бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей в дни новогодних праздников специалистами Липецкэнерго приняты все необходимые меры: веден повышенный контроль за состоянием энергооборудования и работоспособностью электроустановок, установлено круглосуточное дежурство ответственных лиц из числа технических руководителей, оперативного и ремонтного персонала.

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Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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