2019-12-27T10:59:13+03:00
Экономика

Липецкие энергетики стали обладателями золотых значков ГТО

Специалисты Становлянского РЭС липецкого филиала "Россети Центр" показали отличные спортивные результаты
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В «Единый день плавания» в спортивном комплексе «Дельфин» глава Становлянского муниципального района вручил пяти липецким энергетикам удостоверения и золотые знаки отличия спортивного комплекса ГТО. Всего обладателями высоких результатов стали 15 становлянцев. Зачеты по сдаче норм проходили в мае 2019 года в спортивном комплексе Центра дополнительного образования.

В числе самых спортивных энергетиков района - начальник Становлянского РЭС Дмитрий Кашин. Руководитель с 13-летним стажем он всегда своим личным примером вдохновлял своих коллег не только на достижение высоких профессиональных, но и спортивных целей.

- Участие специалистов Липецкэнерго в таких спортивных мероприятиях это не только способ показать свою физическую форму, но и укрепить корпоративный дух. А отличные спортивные результаты – это залог будущих достижений в профессиональной сфере, - поделился начальник Становлянского района электрических сете Дмитрий Кашин.

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Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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