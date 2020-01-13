2020-01-13T16:30:13+03:00
Экономика

"Россети Центр Липецкэнерго" подвел итоги конкурса «Энергорегион»

Победителями творческого состязания среди энергокомпаний и профильных учебных учреждений признаны студенты липецкого металлургического колледжа
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В региональном конкурсе арт-объектов «Энергорегион», организатором которого выступил липецкий филиал «Россети Центр», приняли участие более 30 работ сотрудников компаний топливно-энергетического комплекса, а также студентов профильных специальностей высших и средних учебных заведений.

На суд конкурсной комиссии были представлены макеты объектов общественного пространства, самодельные энергогаджеты для домашнего использования, а также антикварные электроприборы. Главными критериями оценки арт-объектов были интерактивность и наличие функциональной технологии.

По итогам творческого состязания первое место жюри присудило учащемуся Липецкого металлургического колледжа Серафиму Лазину. Инсталляция Успенского собора талантливого студента покорила членов комиссии своим колокольным звоном и праздничной иллюминацией. Диплом второй степени получил его сокурсник Сергей Скопинцев, представивший 3-D модель «Начало электрификации деревенского хутора». Бронзовым призером стал представитель Добринского района электрических сетей Сергей Курьянов с работой «Новогоднее село».

Липецкие энергетики были награждены в отдельной номинации «Антиквариат». Первое место занял исторический стенд «Эволюция электроприборов» диспетчера Долгоруковского РЭС, а уникальный гигрограф ведущего инженера Управления технологических присоединений Александра Купинского и реле тока начала Великой Отечественной войны начальника ситуационно-аналитического центра ПАО «МРСК Центра» Алексея Ивахника были удостоены дипломов второй и третьей степени соответственно.

Все участники «Энергорегиона» получили дипломы и ценные подарки, а их творческие работы заняли почетные места в историческом музее Липецкэнерго.

- Формат мероприятия позволил сотрудникам энергокомпаний проявить свое инженерное и научно-техническое творчество, а студентам профильных специальностей почувствовать себя настоящими энергетиками-новаторами. Ведь, кто знает, может быть, их сегодняшняя поделка станет первым шагом на пути к завтрашним цифровым разработкам, - подчеркнула значение конкурса арт-объектов начальник Управления по работе с персоналом Екатерина Мушникова.

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Фото Липецкэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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