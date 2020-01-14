Липецкая область примет участие в выставке «Зеленая неделя-2020»

Продукция 15 предприятий агропромышленного комплекса Липецкой области будет представлена на выставке "Зеленая неделя-2020", которая пройдет с 17 по 26 января 2020 года в Берлине. Минсельхозом России совместно с АО «Российский экспортный центр» будет организована коллективная российская экспозиция общей площадью более 5 тыс. кв. метров, в рамках которой будет развернут региональный стенд. По традиции, 85-я Международная торговая выставка пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства состоится на территории выставочного комплекса "Мессе Берлин".

Крупнейший в мире смотр достижений в области сельского хозяйства, производства продовольственных товаров и садоводства собирает представителей ведущих производителей сельхозпродукции и пищевой промышленности, продукции деревообрабатывающей промышленности, ландшафтного хозяйства и садоводства. Насыщенная деловая программа Выставки включает порядка 300 симпозиумов, специализированных семинаров, конгрессов. Ключевым мероприятием деловой программы станет Всемирный форум по продовольствию и сельскому хозяйству.

Одной из основных задач участия России в данном масштабном мероприятии является презентация и дальнейшее продвижение российской сельскохозяйственной продукции на международных продовольственных рынках.

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