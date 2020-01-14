Липецкая область отправила в 2019 году на экспорт рекордный объем сельхозпродукции

Рекордный объем экспорта сельскохозяйственной продукции зарегистрирован в Липецкой области в 2019 году. В целом более 1 миллиона тонн поставлено в страны ближнего и дальнего зарубежья, сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

По сбору масличных культур в этом году регион превысил собственные рекорды – только рапса собрали 105 тысяч тонн. Продукт переработки этой ценной технической культуры – масло – впервые отправили из нашего региона за рубеж не в цистернах, а в специальных флекситанках.

«Флекситанк – это экологичный контейнер, который встраивается в обычный грузовой вагон, - пояснил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Применение такой тары позволяет сократить срок сухопутной доставки груза до российского порта отгрузки до 30 часов и оптимизировать стоимость транспортных расходов для клиентов».

Игорь Артамонов подчеркнул, что экспорт продукции агропромышленного комплекса сейчас занимает второе место в региональном внешторговом обороте после металла. Основная доля экспорта традиционно отведена зерновым культурам. Это пшеница, кукуруза, ячмень. Масложировая продукция занимает практически треть от всего объема сельхозэкспорта. И если до 2017 года из области за рубеж шли в основном семена подсолнечника, рапса и других культур, то теперь – продукты переработки, масла. Они имеют более высокую стоимость.

Вдвое увеличить объем поставок российской сельхозпродукции к 2024 году – одна из основных задач национального проекта «Экспорт продукции АПК», - отметил глава региона. К этому сроку в Липецкой области планируется ежегодно получать до 400 тысяч тонн растительных масел. Половину будут отправлять на экспорт. «Агропромышленный комплекс региона сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью», – сказал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.